Столичные власти выделят около шести миллионов на обучение таксистов

Для столичных водителей создадут цифровую платформу по обучению, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, платформа будет состоять из четырех блоков. Первый будет касаться законодательства и особенностей дорожного движения в городе, в нем будут изложены правил поведения в случае ДТП и основы оказания первой медицинской помощи. Второй блок посвятят работе с агрегаторами и взаимодействию с пассажирами. В нем будет изложен порядок оказания услуг на территории аэропортов и вокзалов, а также будут приведены правила перевозки детей, инвалидов и животных.

Третий блок – «Москвоведение». В нем можно будет получить «базовые знания по истории и топонимике столицы (ключевые события истории города, планировка, основные районы и достопримечательности)», что по замыслу авторов проекта должно познакомить водителей такси с городом более подробно и таким образом сделать их работу комфортнее.

«Блок по русскому языку предусматривает разные уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык иностранный. Курс охватывает не только классические темы (грамматика, лексика, нормы произношения и постановки ударения), но и особенности профессиональной коммуникации водителя такси (речевой этикет, поведение в типичных и экстренных, конфликтных ситуациях)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый раздел будет включать учебные материалы и тестовые задания.

На разработку платформы городские власти выделят 59,5 миллиона рублей.