«Имитация бурной деятельности»: в сети оценили введение штрафа в 3 тысячи за опасное вождение

По новому Кодексу об административных правонарушениях за опасное вождение будут штрафовать на 3000 рублей, рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Речь идёт, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», - пояснила сенатор.

По её словам, такой агрессивной стиль езды довольно распространён, особенно в крупных городах. Но лихач может остаться безнаказанным - например, если он спровоцировал ДТП, но не стал его участником.

Рукавишникова отметила, что само по себе определение опасной езды давалось ещё в постановлении правительства в 2016 году, но наказания за неё в административном законодательстве не было.

«Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения - то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее», - сказала сенатор.

С принятием нового КоАП, подчеркнула она, лихачей будут штрафовать и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

«Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения», - заключила Рукавишникова.

Как следует из постановления правительства, опасной ездой считается, в частности, резкое перестроение сразу через две полосы; несоблюдение дистанции; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом; препятствование обгону; нарушение скоростного режима.

Впрочем, в соцсетях оптимизм Рукавишниковой не разделили.

«Как правило, для любителей опасного вождения и 3000 не деньги. Зато это потенциальные деньги для сами знаете кого», - считает читатель.

«Согласен, не о нас заботятся! Очередной законный способ отбирания денег. Под такие трактовки можно стричь, и стричь, и стричь...» - написал россиянин.

«Ничего не изменится, мажорам, всяким денежным мешкам и бандюкам 3 тысячи как 3 рубля», - уверен рабочий.

«Вот и лозунг к параду на 7 ноября, - «Больше штрафов, хороших и разных... Вперёд, к победе капитализма, товарищи...» - пошутит пенсионер.

«Не 3 тысячи надо делать штраф, а хотя бы 30 тысяч, причём повторный должен быть уже 300 тысяч» - по всей видимости, не понимает подвоха читатель.

«Очередная имитация бурной деятельности», - сделал вывод москвич.

«Законодатели работают на гаишников и своих отпрысков-мажоров. Гаишникам выгодна дополнительная сумма в карман, а мажорам - лишний раз освободиться от мелочи», - то ли в шутку, то ли всерьёз заметил ещё один житель столицы.

«И как они собираются выявлять нарушения? И как доказывать? Просто очередной бред», - считает читатель.

«Прежде чем выдумывать штрафы, надо точно написать определение - опасное вождение. Без точного определения этого пункта, можно применить эту статью почти для любого автомобилиста», - разумно рассудил россиянин.