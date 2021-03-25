Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:15

«Имитация бурной деятельности»: в сети оценили введение штрафа в 3 тысячи за опасное вождение

Россияне уверены, что при желании под это определение можно подвести любого водителя, так как чётких трактовок нет

Фото: Global Look Press

По новому Кодексу об административных правонарушениях за опасное вождение будут штрафовать на 3000 рублей, рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Речь идёт, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», - пояснила сенатор.

По её словам, такой агрессивной стиль езды довольно распространён, особенно в крупных городах. Но лихач может остаться безнаказанным - например, если он спровоцировал ДТП, но не стал его участником.

Рукавишникова отметила, что само по себе определение опасной езды давалось ещё в постановлении правительства в 2016 году, но наказания за неё в административном законодательстве не было.

«Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения - то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее», - сказала сенатор.

С принятием нового КоАП, подчеркнула она, лихачей будут штрафовать и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

«Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения», - заключила Рукавишникова.

Как следует из постановления правительства, опасной ездой считается, в частности, резкое перестроение сразу через две полосы; несоблюдение дистанции; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом; препятствование обгону; нарушение скоростного режима.

Впрочем, в соцсетях оптимизм Рукавишниковой не разделили.

«Как правило, для любителей опасного вождения и 3000 не деньги. Зато это потенциальные деньги для сами знаете кого», - считает читатель.

«Согласен, не о нас заботятся! Очередной законный способ отбирания денег. Под такие трактовки можно стричь, и стричь, и стричь...» - написал россиянин.

«Ничего не изменится, мажорам, всяким денежным мешкам и бандюкам 3 тысячи как 3 рубля», - уверен рабочий.

«Вот и лозунг к параду на 7 ноября, - «Больше штрафов, хороших и разных... Вперёд, к победе капитализма, товарищи...» - пошутит пенсионер.

«Не 3 тысячи надо делать штраф, а хотя бы 30 тысяч, причём повторный должен быть уже 300 тысяч» - по всей видимости, не понимает подвоха читатель.

«Очередная имитация бурной деятельности», - сделал вывод москвич.

«Законодатели работают на гаишников и своих отпрысков-мажоров. Гаишникам выгодна дополнительная сумма в карман, а мажорам - лишний раз освободиться от мелочи», - то ли в шутку, то ли всерьёз заметил ещё один житель столицы.

«И как они собираются выявлять нарушения? И как доказывать? Просто очередной бред», - считает читатель.

«Прежде чем выдумывать штрафы, надо точно написать определение - опасное вождение. Без точного определения этого пункта, можно применить эту статью почти для любого автомобилиста», - разумно рассудил россиянин.

Рубрика: Авто

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Деньги 5 дней назад

Банк России: инфляция к концу 2021 года составит 7,4-7,9%

Деньги 5 дней назад

Депутат Госдумы Сергей Лисовский - о ситуации с ценами на курицу

Деньги 5 дней назад

Кабмин выделил свыше 47 млрд на пособия по временной нетрудоспособности

Авто 6 дней назад

«Отдайте это в руки страховщикам»: Автоэксперт об отмене обязательного техосмотра

Деньги 1 неделю назад

Комитет Госдумы рекомендовал Минфину индексировать выплаты регионам по фактической инфляции

Авто 2 недели назад

Синоптики советуют автомобилистам Москвы и Центральной России сменить резину на зимнюю

Деньги 2 недели назад

Собянин поднял прожиточный минимум в Москве на 685 рублей

Деньги 3 недели назад

Росстат планирует включить инвестиции в расчет реальных доходов россиян

Авто 3 недели назад

«Мы и кушать скоро перестанем»: в сети отреагировали на новость, что в стране стали реже покупать новые автомобили

Деньги 3 недели назад

Бизнес на дому. Как организовать свое дело в своей квартире

Деньги 4 недели назад

Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью

Деньги 4 недели назад

"Скидка" от слова "кидать". Как избежать ненужных трат на распродажах

Деньги 4 недели назад

В России скоро появятся новые деньги

Деньги 4 недели назад

Можно ли компенсировать советские вклады?

Технологии 4 недели назад

Apple не делает видеоигры, но зарабатывает на них больше ключевых производителей

Деньги 4 недели назад

«Цены на бензин растут все время, независимо от нефти». На сколько подорожает горючее до конца года

Технологии 4 недели назад

43% покупателей iPhone 13 в России проживают в Москве и Московской области

Деньги 1 месяц назад

Правительство предложило поднять в новом году МРОТ до 13 617 рублей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика