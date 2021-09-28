Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:55

Синоптики советуют автомобилистам Москвы и Центральной России сменить резину на зимнюю

19 октября в центральной части России ожидается первый снег

Фото: Pixabay

Автомобилистам в центральной России рекомендуют поменять летнюю резину в ближайшие дни на зимнюю из-за предстоящих заморозков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе во вторник-среду в Центральной России ожидается первый снег. Как отмечается, он будет таять еще в небе. При этом ночью температура понизится до -3…+2°, что сделает дорогу скользкой.

«Это первый звоночек, приближающейся зимы, и не дожидаясь ажиотажа, можно отправиться в шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни», – подчеркнули в центре. 

Там добавили, что несмотря на последующее за этим потепление, уже следующее воскресенье станет тем днем, после которого ездить на летней резине станет небезопасно.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 3 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 3 дня назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 4 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Деньги 2 дня назад

Собянин поднял прожиточный минимум в Москве на 685 рублей

Деньги 1 неделю назад

Росстат планирует включить инвестиции в расчет реальных доходов россиян

Авто 1 неделю назад

«Мы и кушать скоро перестанем»: в сети отреагировали на новость, что в стране стали реже покупать новые автомобили

Деньги 1 неделю назад

Бизнес на дому. Как организовать свое дело в своей квартире

Деньги 1 неделю назад

Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью

Деньги 1 неделю назад

"Скидка" от слова "кидать". Как избежать ненужных трат на распродажах

Деньги 1 неделю назад

В России скоро появятся новые деньги

Деньги 1 неделю назад

Можно ли компенсировать советские вклады?

Технологии 1 неделю назад

Apple не делает видеоигры, но зарабатывает на них больше ключевых производителей

Деньги 1 неделю назад

«Цены на бензин растут все время, независимо от нефти». На сколько подорожает горючее до конца года

Технологии 1 неделю назад

43% покупателей iPhone 13 в России проживают в Москве и Московской области

Деньги 2 недели назад

Правительство предложило поднять в новом году МРОТ до 13 617 рублей

Деньги 2 недели назад

Неприкосновенный минимум должника

Деньги 2 недели назад

Минэк хочет ввести пошлины на пиво, вино, духи и косметику из ЕС. Вплоть до запретительных

Деньги 2 недели назад

Пропали ₽50 млн: Вице-президента Сбербанка доставили на допрос из-за госконтрактов Минпросвещения

Деньги 2 недели назад

Предприниматели подали в суд на губернатора Беглова и отказались от круглогодичных веранд

Дом и дачка 2 недели назад

Многофункциональный пень. Как можно преобразить остатки спиленного дерева

Деньги 2 недели назад

Список богатейших людей планеты по версии Forbes вновь возглавил Илон Маск

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика