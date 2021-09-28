Синоптики советуют автомобилистам Москвы и Центральной России сменить резину на зимнюю

Автомобилистам в центральной России рекомендуют поменять летнюю резину в ближайшие дни на зимнюю из-за предстоящих заморозков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе во вторник-среду в Центральной России ожидается первый снег. Как отмечается, он будет таять еще в небе. При этом ночью температура понизится до -3…+2°, что сделает дорогу скользкой.

«Это первый звоночек, приближающейся зимы, и не дожидаясь ажиотажа, можно отправиться в шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни», – подчеркнули в центре.

Там добавили, что несмотря на последующее за этим потепление, уже следующее воскресенье станет тем днем, после которого ездить на летней резине станет небезопасно.