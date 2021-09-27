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Вчера, в 22:10

«Мы и кушать скоро перестанем»: в сети отреагировали на новость, что в стране стали реже покупать новые автомобили

Россияне уверены, что причина в бедности населения

Фото: Global Look Press

В России третий месяц подряд фиксируется резкое снижение спроса на новые автомобили. За прошедший сентябрь 2021 года количество покупателей транспортных средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 22,6%.

«В России в сентябре было продано и 119 485 новых автомобиля. Это на 22,6% меньше показателей за аналогичный период прошлого года», - сообщает Autonews со ссылкой на отчёт Ассоциации европейского бизнеса.

Аналитики отмечают, что подобные темпы падения спроса на новые авто фиксируются уже третий месяц подряд. Сообщается, что такие цифры могут быть связаны с нехваткой микрочипов и, как следствие, дефицитом транспортных средств на российских рынках.

Но в соцсетях видят причину падения спроса совсем не в микрочипах.

«Мы и кушать скоро перестанем. Все деньги уходят на морковь и картоху», - написал, пожалуй, об основной причине читатель.

«Цены снижать не пробовали?» - задал риторический вопрос россиянин.

«Идиоты, покупающие автомобили втридорога, похоже, закончились. Теперь пузырь или лопнет, или закроются автосалоны», - предположил уралец.

«Надоели уже с этими бричками кредитными! У кого есть деньги тот и купит, остальная нищета кредитная пусть на тазах ездит», - грубо довёл свою мысль сибиряк.

«Не жили богато - нечего начинать. Начинаем жить как в годы СССР, только бедно», - сыронизировал москвич.

«Цены космос, доходов никаких… А что вы хотели?» - не понимает читатель, почему эксперты вообще удивляются снижению спроса на авто. 

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