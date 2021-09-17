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Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»

Кто ответит за то, что водители платили незаконные штрафы последние 7 лет? Комментирует руководитель организации автомобилистов «Свобода выбора» депутат Госдумы 7-го созыва Вячеслав Лысаков

Фото: Агентство «Москва»

Верховный суд высказался в том духе, что нарушение должно быть совершено в конкретном месте и конкретное время, а не быть растянутом во времени. ГИББД прислала «Коммерсанту» ответ на запрос, из которого следует, что практику штрафов за среднюю скорость уже не использует.

Если штраф незаконный, как получилось, что никто не запретил его?

– Сначала эту систему выпускала жена Никифорова, тогда министра связи. В 2013-м её показали премьеру Дмитрию Медведеву, он поручил законодательно разработать понятие «средняя скорость». Разработать не получилось, а систему стали использовать в ряде регионов.

По закону, штрафовать можно только за зафиксированное конкретное превышение скоростного режима в конкретной географической точке – почитайте ст. 12.9 КоАП. И поэтому те водители, которые доходили с жалобами до Верховного суда, могли оспорить свои штрафы за превышение средней скорости.

Фото: личный архив Вячеслава Лысакова
Вячеслав Лысаков

Почему только сейчас всплыла позиция ВС?

– ВС отнюдь не сейчас вынес определение, на него просто все плюют. Конечно, надо было делать обзор судебной практики, потому что в своё время суды Татарстана (откуда это новшество пошло по всей России) часто принимали сторону водителей. А вот московские суды, как правило, подтверждали, что штраф законный. Эту свистопляску давно надо было прекращать. В том числе, и ВС активнее свою позицию обозначать.

ГИБДД уверяет, что уже пару месяцев не взимает такие штрафы...

– Никто же не проверял. Но у меня возникает другой вопрос: для чего они это сообщили?

И как вы считаете, для чего?

– Уже до этого вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о необходимости зафиксировать в законе понятие средней скорости. Вот сейчас они «помыли фон» – типа, мы не штрафуем, все по закону. А через месяц-два внесут поправки в законодательство, где эта средняя скорость будет зафиксирована, и в том числе штраф за её превышение…

МВД хочет ввести такой штраф?

– Не скажу за МВД, но если Хуснуллин хочет (а он теперь главный в стране по дорожной безопасности), значит МВД подготовит и правительство внесёт в Госдуму поправки в ПДД и КоАП.

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