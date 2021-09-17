Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»
Кто ответит за то, что водители платили незаконные штрафы последние 7 лет? Комментирует руководитель организации автомобилистов «Свобода выбора» депутат Госдумы 7-го созыва Вячеслав Лысаков
Верховный суд высказался в том духе, что нарушение должно быть совершено в конкретном месте и конкретное время, а не быть растянутом во времени. ГИББД прислала «Коммерсанту» ответ на запрос, из которого следует, что практику штрафов за среднюю скорость уже не использует.
– Если штраф незаконный, как получилось, что никто не запретил его?
– Сначала эту систему выпускала жена Никифорова, тогда министра связи. В 2013-м её показали премьеру Дмитрию Медведеву, он поручил законодательно разработать понятие «средняя скорость». Разработать не получилось, а систему стали использовать в ряде регионов.
По закону, штрафовать можно только за зафиксированное конкретное превышение скоростного режима в конкретной географической точке – почитайте ст. 12.9 КоАП. И поэтому те водители, которые доходили с жалобами до Верховного суда, могли оспорить свои штрафы за превышение средней скорости.
– Почему только сейчас всплыла позиция ВС?
– ВС отнюдь не сейчас вынес определение, на него просто все плюют. Конечно, надо было делать обзор судебной практики, потому что в своё время суды Татарстана (откуда это новшество пошло по всей России) часто принимали сторону водителей. А вот московские суды, как правило, подтверждали, что штраф законный. Эту свистопляску давно надо было прекращать. В том числе, и ВС активнее свою позицию обозначать.
– ГИБДД уверяет, что уже пару месяцев не взимает такие штрафы...
– Никто же не проверял. Но у меня возникает другой вопрос: для чего они это сообщили?
– И как вы считаете, для чего?
– Уже до этого вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о необходимости зафиксировать в законе понятие средней скорости. Вот сейчас они «помыли фон» – типа, мы не штрафуем, все по закону. А через месяц-два внесут поправки в законодательство, где эта средняя скорость будет зафиксирована, и в том числе штраф за её превышение…
– МВД хочет ввести такой штраф?
– Не скажу за МВД, но если Хуснуллин хочет (а он теперь главный в стране по дорожной безопасности), значит МВД подготовит и правительство внесёт в Госдуму поправки в ПДД и КоАП.