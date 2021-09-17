Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»

Верховный суд высказался в том духе, что нарушение должно быть совершено в конкретном месте и конкретное время, а не быть растянутом во времени. ГИББД прислала «Коммерсанту» ответ на запрос, из которого следует, что практику штрафов за среднюю скорость уже не использует.

– Если штраф незаконный, как получилось, что никто не запретил его?

– Сначала эту систему выпускала жена Никифорова, тогда министра связи. В 2013-м её показали премьеру Дмитрию Медведеву, он поручил законодательно разработать понятие «средняя скорость». Разработать не получилось, а систему стали использовать в ряде регионов.

По закону, штрафовать можно только за зафиксированное конкретное превышение скоростного режима в конкретной географической точке – почитайте ст. 12.9 КоАП. И поэтому те водители, которые доходили с жалобами до Верховного суда, могли оспорить свои штрафы за превышение средней скорости.