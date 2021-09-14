В России перестали штрафовать водителей за нарушение средней скорости

ГИБДД прекратило штрафовать водителей за превышение средней скорости, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МВД. Система работала с 2013 года и вызвала многочисленные претензии автомобилистов и экспертов.

О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», – говорится в сообщении МВД. При этом там не уточнили, как давно россиян перестали штрафовать за одно это нарушение и по какой причине.

Как отмечается, раньше камеры фиксировали движение автомобиля в начале и в конце определенного участка дороги и отправляли штраф не за конкретное превышение, а за нарушение средней скорости, причем понятие «средняя скорость» не содержится даже в ПДД. Водитель мог быть оштрафован на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, в зависимости от того, насколько превышен лимит. Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По словам полиции, это позволяло сократить аварийность на скоростных трассах.