"Лечат наши уши лапшой": в сети жестко встретили предвыборную "пустышку" от "Единой России"

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», - сказал он.

Напомним, что ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу, конечно же, от «Единой России». Секретарь генсовета этой партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

Собственно, про эти четыре года и зашла основная речь в соцсетях. Ведь и сейчас новые автомобили должны проходить техосмотр далеко не каждый год. Так что изменится? Правильный ответ – на поверхности.

«Как только выборы на носу, аж штормит в СМИ от предложений порадовать избирателей. Потом – штиль», - пишет читатель.

«Очередная предвыборная пустышка. Бубны, пляски с копьями, много маракасов, а в финале - ровное сидение на пятой точке. Все как всегда - до новых выборов», - считает россиянин.

«Вот так одурачивают народные массы. Двоякая формулировка сведет все на «нет», при этом ОСАГО подорожает, к бабке не ходи. Абсолютно верно, пустышка , ничего не дающая 99% населения», - расписывает все экономист.

«Ещё совсем недавно такие-сякие водители не следили за машинами и техосмотр нужно было ужесточить. А сейчас вот оказывается всё наоборот. Вот что выборы животворящие делают», - уверен пенсионер.

«Лечат наши уши лапшой. «ЕдРо» обещало внести предложение, правительство обещало поддержать. «ЕдРо» внесет, правительство поддержит, а потом «ЕдРо» проголосует против, но это будет уже после выборов. Вот такой вот финт ушами, и все честно», - считает читатель.

«Техосмотр можете не проходить, а ездить без него - штраф 2000. Предложение, от которого невозможно отказаться!» - иронизирует водитель со стажем.