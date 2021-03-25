Водителям дали возможность предъявлять свидетельство о регистрации машины в виде QR

У российских автовладельцев появилась возможность хранить и предъявлять полицейским на дорогах цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Тестирование нового сервиса ведомство запустило совместно с МВД.

Электронное СТС будет храниться в новом приложении «Госуслуги.Авто», которое можно установить уже сейчас.

«Каждый автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона», – рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. Он добавил, что функциональность «Госуслуги.Авто» планируется расширить за счет всех сервисов, которыми ежедневно пользуются водители транспортных средств.

Уточняется, что приложение будет работать в тестовом режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД могут потребовать у водителей предъявить «бумажный» документ.