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Водителям дали возможность предъявлять свидетельство о регистрации машины в виде QR

Электронная версия документа будет храниться в новом приложении "Госуслуги.Авто", которое можно установить уже сейчас

Фото: Global Look Press

У российских автовладельцев появилась возможность хранить и предъявлять полицейским на дорогах цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Тестирование нового сервиса ведомство запустило совместно с МВД.

Электронное СТС будет храниться в новом приложении «Госуслуги.Авто», которое можно установить уже сейчас.

«Каждый автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона», – рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. Он добавил, что функциональность «Госуслуги.Авто» планируется расширить за счет всех сервисов, которыми ежедневно пользуются водители транспортных средств. 

Уточняется, что приложение будет работать в тестовом режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД могут потребовать у водителей предъявить «бумажный» документ.

Теги: #QR-код, #QR

Рубрика: Авто

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