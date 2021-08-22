Собянин пообещал, что штраф за ночную езду без глушителя в Москве увеличат в 10 раз

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подготовке закона об увеличении штрафа для автолюбителей – нарушителей уличной тишины, передает «РИА Новости».

Штраф за гонки без глушителя и с громкой музыкой составит не менее 5000 рублей против нынешних 500.

«Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные – им как мёртвому припарка»

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Размер штрафа будет привязан к мощности транспортного средства. Мотоциклы и авто нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.