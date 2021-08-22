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Адвокат Ольшанский сомневается, что инициатива мэра Собянина наказывать автонарушителей в 10 раз строже пройдет Госдуму

Мэр Москвы предложил в 10 раз увеличить штрафы и эвакуацию для «отмороженных» автомобилистов. С эвакуацией нарушителей тишины не согласен наш эксперт Почетный адвокат России Леонид Ольшанский

Гонки Собянина
Фото: sobyanin.ru

Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей

По следам ночных гонок и «концертов» под окнами людей мэр Москвы решил «призвать к порядку автолюбителей, которым ровным счетом наплевать на людей. Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой». Существующие федеральные административные наказания, по мнению Собянина – «совсем никакие. Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные – им как мёртвому припарка» – сетует градоначальник.

«Необходимо установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом», написал Собянин в своем блоге.

Внести документ в Мосгордуму власти намерены в ближайшее время. Дополнительной мерой воздействия на нарушителей, по мнению Собянина, должна стать эвакуация их транспортных средств на штрафстоянку. Помимо ужесточения городского законодательства, власти Москвы планируют направить предложение об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами в Госдуму.

адвокат Леонид Ольшанский
Фото: Личный архив
– Начнется очень острая полемика, – предупреждает адвокат Леонид Ольшанский

– Я думаю, что предложение по эвакуации [транспортных средств нарушителей тишины на штрафстоянку – авт.] не пройдет, – комментирует Sobesednik.ru мэрскую инициативу адвокат Леонид Ольшанский. – На таких улицах, как Арбат, хотя он пешеходный, Малая Бронная – все, что вокруг Патриарших прудов – действительно беда. Тогда в предложении мэра видно рациональное зерно, и нужно наказывать нарушителей тишины, но именно за умышленное нарушение и в ночное время – с 22:00 до 8:00. Думаю, что жители Патриарших прудов немного вздохнут. Но статья 49 Конституции о Презумпции невиновности гласит «любая вина должна быть доказана, а любое сомнение трактовать в пользу обвиняемых».

Значит на Бронной и Арбате нужно поставить десятки экипажей полиции. Тогда пусть мэр выделяет средства.

Мой прогноз: штраф за нарушение шума надо вносить, а эвакуация не пройдет Госдуму. Подчеркну, что такой нормы в российском кодексе нет.

Конечно, жителей центра Москвы необходимо оградить от шумов. Я сам жил долгие годы на Старом Арбате и натерпелся. Начнется очень острая полемика, – предупреждает Ольшанский. – Увеличение штрафа за те деяния, которых нет в российском кодексе, возможно и по московскому кодексу. А вот эвакуация возможна только путем обращения в Госдуму. Она сейчас очень вдумчиво относится к любым новациям и на Комитете по труду и социальной политике под председательством Ярослава Нилова очень серьезно защищает права граждан.

Но давайте тогда примем меры к многочисленным кафе и ресторанам, которые в нарушение московского закона о тишине работают всю ночь. Давайте уж тогда будем соблюдать Конституцию. Статья 19 говорит, что все равны перед законом, независимо от материального положения и рода деятельности. Тогда давайте не только автомобилистов будем наказывать, но и рестораторов. Ведь их музыка более раздражает людей – мотоциклист, какой он есть плохой, он промчался и уехал, а из кафе музыка идет всю ночь. Поэтому давайте будем наказывать параллельно автомобилистов и рестораторов. За специальную перегазовку надо наказывать! Но подчеркну, что доказать это будет очень тяжело, – отметил адвокат Ольшанский.

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