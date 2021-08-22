Адвокат Ольшанский сомневается, что инициатива мэра Собянина наказывать автонарушителей в 10 раз строже пройдет Госдуму

– Я думаю, что предложение по эвакуации [транспортных средств нарушителей тишины на штрафстоянку – авт.] не пройдет, – комментирует Sobesednik.ru мэрскую инициативу адвокат Леонид Ольшанский. – На таких улицах, как Арбат, хотя он пешеходный, Малая Бронная – все, что вокруг Патриарших прудов – действительно беда. Тогда в предложении мэра видно рациональное зерно, и нужно наказывать нарушителей тишины, но именно за умышленное нарушение и в ночное время – с 22:00 до 8:00. Думаю, что жители Патриарших прудов немного вздохнут. Но статья 49 Конституции о Презумпции невиновности гласит «любая вина должна быть доказана, а любое сомнение трактовать в пользу обвиняемых».

Значит на Бронной и Арбате нужно поставить десятки экипажей полиции. Тогда пусть мэр выделяет средства.

Мой прогноз: штраф за нарушение шума надо вносить, а эвакуация не пройдет Госдуму. Подчеркну, что такой нормы в российском кодексе нет.

Конечно, жителей центра Москвы необходимо оградить от шумов. Я сам жил долгие годы на Старом Арбате и натерпелся. Начнется очень острая полемика, – предупреждает Ольшанский. – Увеличение штрафа за те деяния, которых нет в российском кодексе, возможно и по московскому кодексу. А вот эвакуация возможна только путем обращения в Госдуму. Она сейчас очень вдумчиво относится к любым новациям и на Комитете по труду и социальной политике под председательством Ярослава Нилова очень серьезно защищает права граждан.

Но давайте тогда примем меры к многочисленным кафе и ресторанам, которые в нарушение московского закона о тишине работают всю ночь. Давайте уж тогда будем соблюдать Конституцию. Статья 19 говорит, что все равны перед законом, независимо от материального положения и рода деятельности. Тогда давайте не только автомобилистов будем наказывать, но и рестораторов. Ведь их музыка более раздражает людей – мотоциклист, какой он есть плохой, он промчался и уехал, а из кафе музыка идет всю ночь. Поэтому давайте будем наказывать параллельно автомобилистов и рестораторов. За специальную перегазовку надо наказывать! Но подчеркну, что доказать это будет очень тяжело, – отметил адвокат Ольшанский.