"Будем вырабатывать электрозаряд кручением педалей": в сети предполагают, как будут выглядеть первые отечественные электромобили

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет, она касается большинства категорий автомобилей - от легковых и автобусов до больших тягачей.

Реализация рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024-го) подготовят базу для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь десяти процентов от общего объема сделанного в стране транспорта.

«Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», - раскрыла пресс-служба кабмина подробности инициативы.

Кроме того, производителям транспорта и зарядных устройств будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

В концепции также говорится о формировании инфраструктуры для зарядных станций. Перечень территорий для нее определят к осени. Речь идет и о создании индустрии выпуска больших тяговых батарей и всех необходимых комплектующих. Мишустин отметил, что компетенции для реализации задуманного в России уже есть.

Кабмин рассчитывает на создание около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке «от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге».

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций.

В соцсетях настроения Мишустина не поддержали. Причем, по многим причинам.

«Электромоторов нет, аккумуляторов нет, цифровых процессоров нет. Нет и производственных заделов и мощностей всего выше перечисленного. Зато есть концепция... Ох, да это просто рывок!» - заметил читатель.

«А может ради показухи? Например, в Москве уже есть электробусы. Правда, как я слышал, печки обогрева салона работают на дизеле», - пишет уралец.

«Печки - да, на дизеле. Зато бодро сняли троллейбусные провода, и где не успели закупить электробусы - вывели на маршрут автобусы. И такой бардак по всей Москве - как в нашем Восточном округе, так и в «элитных» районах, типа Университет или ВДНХ», - рассказывает москвич.

«Вы верите, что выпустят 25 тысяч электромобилей? У нас до сих пор АвтоВАЗ так и не смог жигулевскую коробку передач избавить от воя. Я с этим столкнулся еще на девятке в 2002 году. Как говорится – обещать, не значит жениться», - высказывается пенсионер.

«Электрический заряд нагнетается методом кручения педалей. Новая элетромодель «Лады», будет копипастить Флинстоунов и называться «Лада-Флинт», - дает лайфхак правительству читатель.

«Может быть, он считаёт страной только Москву? По всей стране полно изношенных электросетей. Поставить зарядные станции - получим кучу аварий и провинция будет при свечах жить. Да и зарядки нового аккумулятора по городу едва хватает на 100 км, это без морозов. Попробуйте зимой даже по Военно-Грузинской дороге проехать. Один-два дня ждать призодиться. Соляру и бензин подвозят и горячий чай. А что будет с электро? Или весь проект только на Москву заточен?» - не понимает житель провинции.

«Громадная северная стана с огромными расстояниям! Какие электромобили? Мы бензин не можем гражданам по разумной цене продать!» - пытается достучаться до властей читатель.

«Где то это я уже слышал… Ах да, «Ё-мобиль». Где он кстати? Я ведь даже когда-то подписался на него в очередь. Говорили, что будет массово производиться к 2020 году», - рассказывает свою историю петербуржец.