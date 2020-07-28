"Они народ хотят побесить или свой бизнес сохранить?" Россияне в бешенстве от позиции Совета Федерации по техосмотру

Вроде бы еще совсем недавно россияне-автолюбители вздохнули с облегчением, а теперь вновь вынуждены напрячься.

Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто. Сенаторы направили на рассмотрение в правительство собственный план реформирования системы техосмотра, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила.

В частности, речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними при фиксации нарушения дорожной камерой владелец автомобиля получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра.

В Совфеде предлагают перенести срок вступления этого правила в силу на 1 октября 2021 года, а также обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять ее инспектору. Если карты нет, штраф составит 500 рублей.

Помимо этого сенаторы хотят внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством - сейчас в интернете легко найти множество предложений по продаже диагностических карт без прохождения техосмотра, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство рассматривает различные варианты реформы, среди которых упрощение и оптимизация техосмотра либо его отмена.

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым водителям для получения полиса ОСАГО больше не надо будет подтверждать прохождение техосмотра и предъявлять диагностическую карту. Закон должен вступить в силу с 22 августа.

Подобный тяни-толкай во властных кругах крайне разозлил аудиторию соцсетей, где Совету Федерации досталось по полной.

«Согласен на прохождение техосмотра своей машины каждый год при условии, что члены Совета Федерации будут проходить психиатрический осмотр каждый месяц!» - написал россиянин.

«Все очень просто, в провинции и так давно без ОСАГО и ТО ездят, а в деревнях и без номеров... А тут ТО еще и перенесли в связи со пандемией и в казначейских сейфах мыши начали с голоду дохнуть! Вот почему именно комитет по экономической политике задергался... Казну пополнять надо, а кроме как с простолюдинов взять не с кого! Кстати, поэтому и ТО от ОСАГО отцепили...» - считает читатель.

«Кому он нужен этот техосмотр? Профанация полная. Каждый водитель не сядет за небезопасный авто, он же не самоубийца», - считает адекватный владелец авто.

«Зачем ужесточать? Нужно сделать его прохождение практически невозможным!» - предлагает россиянин.

«Опять повод содрать бабла?» - задает риторический вопрос москвич.

«Где взять списки членов этого комитета? И из какой они партии? Чтобы ненароком не проголосовать за неё на след выборах!» - уточняет читатель.

«Как бы ещё навредить людям?! Уж столько дури ввели, но, похоже, нет предела ненависти к своему народу», - в шоке россиянин.

«Комитет Совета Федерации по экономической политике хочет народ побесить или свой бизнес сохранить?» - на всякий случай уточняет профессор-автолюбитель.

«Полная ОТМЕНА обязательного ТО для физических лиц на авто и мото! Задрали! Устроили себе кормушку», - в бешенстве читатель.