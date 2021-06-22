Вчера, в 22:08

"А когда появится прибор для моментального выявления фальсификации выборов?" В сети обсуждают новинку ГИБДД

Глава Госавтоинспекции анонсировал новый прибор, моментально выявляющий пьяных

Фото: Global Look Press

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в следующем году у сотрудников полиции появится оборудование, при помощи которого они смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов. Прибор будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.

Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна – многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, по словам главы Госавтоинспекции, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%.

Он отметил, что это стало результатом мер системного характера.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трёх лет, а штраф – с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
Сотрудникам ГИБДД приказали возвращать документы с вложенными в них деньгами

В сети на слова Черникова обратили внимание и принялись комментировать.

«Ерунда полная. Сталкивался с такой подставой, сотрудник остановил и долго какой-то хреновиной водил у дефлекторов обдува окна, даже дышал на неё. Расспрашивал – омывайка какая, есть ли антисептик, салфетки влажные. Все ждал, когда ему что то предложат, а потом предложил сесть в машину и дунуть: не повезло с прибором (не заряжен), по нулям. Это просто очередная лазейка для отъёма времени и средств», – считает россиянин.

«В одном провинциальном городе все знали, что если сын местного начальника ГИБДД едет с положенной скоростью, то он пьяный и наоборот, если «летит», то это он трезв как стёклышко…» – рассказал историю из жизни читатель.

«Поэтому у нас и проблемы с наркологией. Этим медики должны заниматься, а у нас почему-то наркологией занимаются полицейские», – недоумевает москвич.

«Это новое оборудование быстро потребует ремонта из-за "ложных" срабатываний от паров алкоголя, исходящих от самих инспекторов. Или они перестанут пить? Как в том анекдоте. "Товарищ водитель, дыхните! Ноль… странно, сломался что ли?". Инспектор даёт напарнику дыхнуть. "Да нет, работает…" – анекдотом отреагировал на историю инженер.

«Ответственность должна быть одинаковая для всех. Для водителя за употребление спиртных напитков, а для Инспектора за попытку ложного обвинения. В обоих случаях ШТРАФЫ и ОТСТРАНЕНИЯ», – считает россиянин.

«А когда в России появится прибор для моментального вычисления нечестных депутатов в Госдуме?» – неожиданно меняет тему дискуссии читатель.

«Да, вот ещё бы иметь такой прибор для моментального выявления фальсификации выборов», – фантазирует в конце ещё один комментатор.


Теги: #ГИБДД

Рубрика: Авто

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