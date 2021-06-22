"А когда появится прибор для моментального выявления фальсификации выборов?" В сети обсуждают новинку ГИБДД

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в следующем году у сотрудников полиции появится оборудование, при помощи которого они смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов. Прибор будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.

Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна – многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, по словам главы Госавтоинспекции, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%.

Он отметил, что это стало результатом мер системного характера.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трёх лет, а штраф – с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.