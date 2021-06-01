Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль стоимостью £20 млн

Самый дорогой автомобиль в мире представила компания Rolls-Royce, им оказался кабриолет Boat Tail стоимостью £20 млн. Об этом пишет агентство WEK.ru

Как сообщается, построенный по заказу анонимной пары миллиардеров кабриолет Boat Tail является первым из трех эксклюзивных автомобилей серии Rolls-Royce ручной сборки с индивидуальным дизайном в морском стиле.

Отмечается, что все детали кабриолета были спроектированы и созданы с нуля, не считая шасси, двигателя и корпуса, которые принадлежат существующей модели Phantom. На производство модели ушло четыре года.

В багажнике автомобиля расположена так называемая «задняя палуба», в ней хранится обеденный сервиз, вращающиеся коктейльные столики со стульями и складной зонт.

Руль у кабриолета находится справа, что скорее всего говорит о ее предназначении для британских дорог.

По словам представителей Rolls-Royce, автомобиль также оборудован холодильником, потому что заказчики любят шампанское Armand de Brignac, предположительно, он может быстро охладить напиток до температуры 6° C. Цвет корпуса холодильника соответствует цвету бутылок. В компании добавили, что коллекционирование ручек для письма также является любимым занятием у владельцев Rolls-Royce, поэтому особо ценная ручка Montblanc будет храниться в сделанном вручную футляре из алюминия и кожи в перчаточном ящике Boat Tail.