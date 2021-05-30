Попавшихся пьяными за рулем водителей обяжут за свой счет устанавливать алкозамки

ГИБДД и Минпромторг РФ разрабатывают проект алкозамков с перспективой внедрения в систему административных наказаний. Предполагается, что водитель, который хотя бы единожды был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обязан будет установить алкозамок не только в авто, на котором он передвигался в момент правонарушения, но и во все машины, которыми пользуется.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

Алкозамок представляет из себя систему, которая блокирует движение автомобиля, пока владелец машины не идентифицирует себя и пока бесконтактный индикатор не установит отсутствие концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В ведомстве рассчитывт на то, что разработка вызовет особый интерес у каршеринговых сервисов. «У них есть проблема: те, кто берут машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем», – говорит Шпак.