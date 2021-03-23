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"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги

Авто
12:52, 23 марта 2021

"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Фото: Александр Шемляев // Global Look Press
Фото: Александр Шемляев // Global Look Press

Автоэксперт Петр Шкуратов сомневается в том, что новый сервис будет пользоваться спросом.

С 1 мая 2021 года в России появится возможность заключать договор купли-продажи подержанных автомобилей через портал Госуслуг. Министерство цифрового развития РФ подготовило об этом приказ. Заключение договора через Госуслуги позволит подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Проведение сделки через портал доступно только для физических лиц, и только если речь идет об автомобиле с пробегом. Новая услуга задумана для того, чтобы упростить проверку юридической чистоты машины перед продажей, а также чтобы ускорить сделку, так как информация будет «подтягиваться» автоматически из баз данных.

Для совершения сделки пользователю будет необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на Госуслугах.

Но так ли все безоблачно, как подается?

«Нет, потому что этот сервис в реальности нужен был в 854-ю очередь, то есть, никакой острой необходимости в этом не было. Что этот сервис даст людям полезного? Правильный ответ – ничего!» – считает автоэксперт Петр Шкуратов.

«Начнем с того, что процедура требует наличия Интернета и какого-то устройства – телефона или компьютера. При этом даже не будем учитывать фактор самих Госуслуг, будем считать, что они вдруг начали работать безошибочно. Так вот скажите, что делать людям, если в момент отправки заявления скакнул Интернет или завис компьютер? Зарегистрировалось заявление или нет? Все ли там нормально? Это дополнительный геморрой, который, боюсь, просто приведет к тому, что сервис не будет пользоваться спросом», – добавил эксперт.

«Второй момент, – продолжает автоэксперт. – Если бы создатели сервиса прошлись по самой процедуре купли-продажи автомобиля, то поняли бы, что при подписании документов покупатель держит в руках и паспорт продавца, и все остальные документы, он видит их своими глазами. А при такой форме подписания договора у вас на руках ничего нет».

Такая ситуация, по мнению эксперта, ведет к увеличению подозрений в подлинности документов владельца и авто, что усложняет процедуру.

 

Рубрика: Авто

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Фото: Александр Шемляев // Global Look Press

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