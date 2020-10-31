ВОИ: Минтранс встал на сторону бизнеса против граждан с инвалидностью

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) выступило против ликвидации регуляторной гильотиной приказа о доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. Об этом со ссылкой на организацию пишет Агентство социальной информации.

Вместо требования о доступности транспорта Министерство транспорта предлагает разделить виды общественного транспорта на доступные для людей, передвигающихся на колясках, и на те, которые им не доступны.

«Регуляторная гильотина встала на сторону бизнеса вместе с министерством транспорта, поставив экономическую выгоду перевозчиков выше законных прав граждан с инвалидностью. Это будет шаг назад в создании доступной среды на транспорте», — заявляет заместитель председателя комитета Госдумы по соцполитике и председатель ВОИ Михаил Терентьев.