1000-километровая гонка на трассе Moscow Raceway под Волоколамском

В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway под Волоколамском состоялась первая в России 1000-километровая гонка на классических автомобилях. Руководитель команды B-Tuning Pro Racing Team Андрей Севастьянов выступил в ней в одном экипаже со своим тренером Антоном Захаровым и его учеником Тарасом Лаукартом на ВАЗ 21011.

Гонка прошла в присутствии достаточно большого числа зрителей. Вся стартовая прямая перед началом гонки была заполнена гостями мероприятия. Для экипажа это только начало выступления в длинных гонках, затем будет 25-часовая гонка по льду этой зимой в Карелии, а в следующем сезоне на Moscow Raceway уже запланирован заезд на выносливость продолжительностью 24 часа на классических автомобилях.

А как отрывались в эти выходные, смотрим на нашем YT-канале.