Красивые номера для авто будут продавать на аукционах. Их цена может достигать 6 млн

В Министерстве экономического развития подготовили акты, согласно которым владельцы авто смогут резервировать для себя госномера через сайт Госуслуг. Об этом пишет ТАСС.

Поправки для узаконивания процедуры продажи будут внесены в Бюджетный кодекс и в федеральный закон о регистрации транспортных средств.

За красивые номера будет предложена официально обозначенная стоимость, но при этом предусмотрена процедура аукциона, в которой автолюбители смогут предлагать свои суммы.

Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ): минимальная стоимость составит 600 тысяч рублей. Также будут установлены свои тарифы и для номеров мотоциклов: за номер с одинаковыми буквами в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) придется заплатить как минимум 200 тысяч рублей.

Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов для «красивых» номеров. При этом базовая цена может уменьшаться или увеличиваться в десять раз в разных регионах, поэтому начальная стоимость на аукционе в теории сможет достигать 6 млн рублей.

Однако если человеку безразлично, насколько красивым у него будет номер, он все равно сможет выбрать произвольный номер из доступных, но не настолько красивых.

«Владельцы транспортных средств смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам посредников. Тем самым Минэкономразвития предлагает сделать абсолютно прозрачными и открытыми процессы приобретения интересующей буквенно-числовой комбинации», — пояснил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.