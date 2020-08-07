В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками

Министерство здравоохранения обновило состав автомобильной аптечки, который не менялся с 1996 года, пишет «Медвестник». Средства в нем останутся примерно те же, но изменятся их характеристики.

Добавлены в состав будут пара респираторных масок для оказания помощи пострадавшим и две пары перчаток для тех же целей (вторая пара на случай, если порвется первая).

Бинты малых размеров из аптечки ликвидируют, поскольку они неэффективны для оказания первой помощи при ДТП, как и бактерицидный пластырь, который тоже выкинут из состава.

В состав войдет рулонный лейкопластырь размером 2х500 сантиметров, которым эффективнее будет закреплять повязки.

Также в аптечку будет добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.