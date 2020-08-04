Знаки на мотоциклах станут меньше. Вводится новый стандарт автомобильных номеров

В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Формат основных типов знаков и шрифты не изменятся. Однако габаритные размеры табличек для мотоциклов стали меньше, а для мототехники дипломатических и консульских представительств введены специальные обозначения. Предусмотрен также отдельный тип знаков для транспорта с нестандартным местом крепления.

Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.

Выдавать новые знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации видов транспортных средств.

Разработка стандарта проходила в Научном центре БДД МВД в 2017-2018 годах. При подготовке проекта специалисты учитывали предложения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, а также Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций и лиц.