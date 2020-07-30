На зависимости будут проверять лишь тех водителей, кто ранее водил авто пьяным

С 2021 года анализы на алкоголь в крови при получении прав будут сдавать только те автолюбители, у которых нарколог заподозрит симптомы зависимости, пишут «РИА Новости».

Реформой требований к тем, кто планирует управлять автомобилем, займется Минздрав. До конца текущего года требования к водителям будут прежним.

Ужесточения коснуться только тех водителей, которые попадали под внимание сотрудников ДПС в связи с вождением в пьяном виде.

«Сейчас получается, что человек может попасться на управлении машиной в состоянии наркотического опьянения, а через полтора года день трезвым побыть, пройти медкомиссию и получить права назад. Простой тест для таких людей – не совсем решение», — заявил вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты РФ Александр Холодов.