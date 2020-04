Два пикапа сгнили, пролежав в Тихом океане 22 месяца

В 25 километрах от побережья Австралии со дна Тихого океана достали два габаритных автомобиля марки Chevy Silverado. Они попали под воду вместе с 81 контейнером в июне 2018 года, случайно сорвавшись с судна YM Efficiency.

Работники, которые трудились над извлечением и восстановлением авто, делают это в средствах индивидуальной защиты. Не для безопасности, а для того, чтобы переносить запах от сгнивших за 22 месяца автомобилей.

