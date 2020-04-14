Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили

Новый экономический кризис, вызванный эпидемией и падением цен на нефть, заставил россиян откупорить кубышки. У многих нет ни депозитов, ни ценностей, и они выставляют на продажу… автомобили.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая призналась, что продает свой автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Другого выхода у нее нет: спектакли отменили, муж-ресторатор тоже сидит дома без работы. Машина, наверняка, не единственная у семьи, и расставание с ней не будет для Стоцкой тяжелым.

Анастасия Стоцкая / фото: Global Look Press

Простые россияне, как выяснил Cобеседник.ру, тоже выставляют на продажу автомобили. На сайте Auto.ru, где размещают объявления о продаже и покупке подержанных автомобилей, стали появляться объявления с пометкой в графе «причина продажи»: «срочно нужны деньги для погашения ипотеки».

Кредитные каникул для россиян оказались сказкой, банки не идут на уступки кредиторам, а людям надо не только платить ежемесячные взносы по ипотеке и другим кредитам, но и на что-то жить в условиях отсутствия доходов. Как проверил Собеседник.ру, авторы таких объявлений легко делают адекватную скидку и продают авто по выгодной для будущего владельца стоимости.

По данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2020 года прирост продаж автомобилей с пробегом составил 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кажется, что это совсем немного, но…

— Регистрация автомобиля занимает 10 дней, поэтому для объективной оценки нужно смотреть данные за апрель, которых пока нет, — пояснили в пресс-службе агентства.

По данным «Автостата» лучше всего в марте продавались отечественные автомобили LADA и иномарки Toyota.