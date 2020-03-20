Ритейлеры просят разрешить курьерам парковку на местах для инвалидов и пожарных

Онлайн-магазины попросили мэра Москвы разрешить курьерам использовать выделенные для общественного транспорта полосы.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство организаций, в том числе крупных ритейлеров, уже перевели сотрудников на удаленную работу, некоторые граждане перешли в режим самоизоляции, что привело к троекратному росту интернет-заказов, в частности, в сегменте продовольственных и детских товаров», – цитирует «Коммерсантъ» письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), адресованное Сергею Собянину.

Кроме того, организация попросила столичного градоначальника снять ряд ограничений для грузового транспорта и курьеров, в частности, разрешить им парковаться на тротуарах, местах для инвалидов и площадках для пожарной техники.

Также предлагается разрешить льготный въезд большегрузов в столицу и сделать трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург для курьеров бесплатной.