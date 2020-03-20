На трассе "Беларусь" построят три моста для лесных зверей до конца 2023 года

Компания «Автодор» планирует в течение трех лет открыть на трассе М-1 «Беларусь» три перехода для диких животных.

Как сообщает пресс-служба компании, первым будет построен экодук на 184-ом километре трассы, в Гагаринском районе Смоленской области. Его проектирование завершено, уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Отмечается, что переход будет покрыт грунтом и засеян многолетними травами, на подходах к нему высадят деревья и установят защитные направляющие ограждения. Таким образом, звери смогут переходить шоссе, не покидая естественную среду обитания. К возведению моста планируется приступить во второй половине этого года.

Второй объект на трассе М-1 построят на 376-ом километре, его открытие намечено на 2022 год. Третий экопереход через «Беларусь» планируется запустить в 2023-м. Он будет располагаться на 218-ом километре.

Первый в России экодук на 170-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области, построенный «Автодором», открылся в сентябре 2016 года. Его ширина составляет 50 метров, длина – 76 метров. Расположение перехода выбиралось с учетом путей миграции лесных обитателей, в первую очередь, лосей, которые особенно часто выходят на трассу, провоцируя ДТП.