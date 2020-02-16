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В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто

Авто
10:23, 16 февраля 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в столице число ДТП со смертельным исходом стало почти вполовину меньше. При этом количество автомобилей выросло, не считая подмосковного транспорта, на 1,2 миллиона. Кроме того, увеличилась также средняя скорость передвижения по столице.

«Можно сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми, но нет предела совершенству. Мы постоянно над этим работаем», — цитирует Собянина «РИА Новости».

По оценке ЦОДД, за 2019 год в Москве произошло 443 аварии, завершившихся для участника ДТП смертью. Из них 50 случаев связаны с мотоциклистами.

Рубрика: Авто

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