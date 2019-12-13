Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник

«С добрым утром, тетя Хая — вам посылка из Шанхая!»

Товары из Китая... Как-то незаметно всего за 20 лет в нашем сознании произошло кардинальное изменение в отношении к ним. Все еще помнят термосы Sunflower, помнят китайские пуховики, которые щедро разбрасывали свои перышки, у многих в закромах еще валяются магнитолы со звучными названиями «Павасоник» и «Пеньюар»... Но время шло, и вот уже многие известные бренды гордостью несут знак «made in China». И Китай уже не клонирует и не копирует кого-то, не выступает в роли исключительно «места производства» — он запускает собственные бренды. В том числе — и автомобили, попадающие по своим характеристикам в «премиум-класс».

Один из таких — это Haval H9, который у нас была возможность в течение нескольких дней опробовать в реальной эксплуатации. Впечатления — в материале Sobesednik.ru.

Экстерьер — классика жанра: очертания выверены годами на «тойота ленд крузер» — просто и функционально. Тут нет никаких вычурных изгибов, «скрытой сексуальности» и «синергетических волн», равно как и нет надуманности «тигриного оскала», которой нередко грешат многие азиатские авто… Классический образ «настоящего внедорожного проходимца» разбавлен лишь ломаным росчерком светодиодных ДХО, замысловатым видом задних фонарей, имитирующих дюзы ракетных двигателей, и звездно-голубой подсветкой порогов, выгодно подчеркнутой кроваво-красной проекцией названия марки «Хавейл» на асфальте. Дизайнер явно в детстве смотрел сагу «Звездные войны» и вдохновлялся скетчами в стиле «шевроле бел-эйра» Билла Митчелла...

Головная оптика — старый добрый проверенный годами ксенон, ровно и мощно изливающий поток «лунных люменов» на серое полотно дороги и четко обрисовывающий контуры придорожной действительности. Свет реально хорош, так что смею предположить, что благодаря высокому расположению фар и достойному распределению светового потока дополнительная «люстра» на крыше будет служить лишь для удовлетворения амбиций хозяина авто, а вовсе не как необходимый элемент допоснащения.

Отдельно хочется отметить качество изготовления внешних кузовных панелей: все зазоры равномерные (порядка 3–4 мм), все грани четко выштампованы, все панели вытянуты ровно и без волн. Само качество окраски приятно удивило: на фоне многих современных «кредитопомоек» ЛКП действительно достаточно толстое, при этом проемы и невидимые элементы тоже прокрашены, а не просто «опылены» как на большинстве современных корейских и японских авто, и если машина действительно имеет «двойную оцинковку», можно предположить, что в нашем агрессивном климате машина будет достойно сопротивляться всем «дорожным коктейлям». При этом наш экземпляр был оборудован специальной опцией для российской эксплуатации — полноразмерными локерами колесных ниш.

Приятная опция — бесключевой доступ: ключ можно просто оставить в карманах одежды и не заморачиваться с нажиманием на кнопочки — машина и так узнаёт хозяина и, по-домашнему подмигнув поворотниками, услужливо распахивает дверцу. Но вот небольшая засада: подножки под порогами — просто для красоты! Если на них встать, я при своем росте 178 см не в состоянии пригнуть голову так, чтобы гарантировано не удариться ею о дверной проем, а при попытке сразу с земли усесться на сиденье и потом закинуть ноги брюки неминуемо вытирают грязь с этого самого порога. Но это я так, бурчу: возможно, субтильным девушкам, которые зачастую любят именно крупные авто, порожек будет и в самый раз.

Gentlemen, start your engines! Двигатель, как это модно, запускается кнопкой — ключ пусть полежит в кармане: в машине, как обычно, не предусмотрен слот, куда можно положить брелок. Пепельница слишком мала, а если бросить его в ниши подстаканников, то, чтобы потом его выудить из их недр, банально не пролезет мужская рука! Мотор работает ровно — шумоизоляция и вибросбалансированность силового агрегата потрясающая: о том, что машина заведена можно догадаться только по стрелке тахометра.

Пока мотор выходит на рабочую температуру, можно оглядеть салон. На приборной панели главный инструмент — аналоговый тахометр! Конечно, его наличие на машине с АКПП — больше дань традиции, но как приятно любоваться взмывающей при нажатии на педаль газа острой стрелкой! Спидометр — ожидаемо «цифра» и, если честно, особенных эмоций не вызывает, хотя читается хорошо и не перегружен информацией — только необходимое: режимы трансмиссии, индикация включенных «ассистентов удержания в полосе» и «слепых зон», индикатор включенной передачи.

Отдельно хочется отметить аналоговые указатель топлива и температуры двигателя. К сожалению, многие автопроизводители стали в последнее время отказываться от них, замещая их циферками в окошке трип-компьютера и лампочкой перегрева.

На консоли — ожидаемо россыпь кнопок и небольшой изврат, присущий множеству современных авто: кнопки управления магнитолой фактически дублируют аналогичные кнопки на мультируле и повторяют пиктограммы на тачскриновом экране. А вот действительно управление такой важной функцией, как климат в салоне, возложено исключительно на экран: с консоли можно лишь изменить скорость обдува, а вот чтобы изменить распределение потоков или температуру, нужно рыться в глубинах меню, неизбежно отвлекаясь от дороги.

С режимами работы АКПП и шайбой селектора выбора режимов движения проблем не возникло: старая добрая «кочерга» и террейн-респонс, который и в Китае террейн-респонс. Забегая вперед, хочется отметить, что у машины достойный внедорожный потенциал: на помощь придет электронно управляемая межосевая муфта Borg Warner, понижайка в раздатке, диф-самоблок в заднем мосту (опицонно возможен и на передней оси), отключаемая система поддержания уровня кузова, отключаемая система стабилизации, хилл-ассист... Правда, проверить все это хозяйство в действии не довелось — просто не попалось таких мест, где можно было бы засадитьавтомобиль так, чтобы пришлось «в деревню за трактором бежать».

Салон отделан достаточно добротной экокожей, нарекания вызывает лишь жесткий пластик «софтлук» на торпеде и псевдодеревянные вставки. Определенное расстройство доставил ожидаемо «бардачок» — это именно «перчаточный ящик» и не более того! В него не влезет не то что пара банок пива, но и стандартная папка формата А4... Обидно, тем более что места вокруг предостаточно! С чем связана эта нездоровая тенденция — остается только гадать. На многих современных авто она ясно прослеживается — скоро в бардачок явно будет влезать только пачка носовых платков... Понятно, что на «микрокарах» это обусловлено необходимостью выкроить место для подушки безопасности, но здесь места полно.

Устраиваюсь поудобнее на водительском сидении — оно достаточно удобно спрофилировано, цепко «обнимает» и легко подстраивается, благо предусмотрено множество удобных и интуитивно понятных регулировок с электроприводом. Также наличествует удобная валик-поддержка для ног и вентиляция самого сиденья. Единственное, что вызвало недоумение — это массаж: абсолютно непонятная функция с точки зрения ортопедии. При ее включении «электрический кулак» просто пинает в спину и в поясницу, хотя, не скрою, это действо великолепно бодрит в дальней дороге, прогоняя дремоту. Диапазон поперечной регулировки руля вполне достаточен, и можно лишь посетовать на то, что на авто подобного класса можно было предусмотреть еще и регулировку руля «по вылету» и по «углу наклона».

Вдоволь насидевшись спереди, отправляюсь назад — и вот вполне ожидаемый на подобных машинах подвох: при попытке усесться на заднее сиденье неминуемо вытираешь одеждой грязное крыло машины... Само сиденье слишком низкое и подушка короткая — ноги не опираются на него. Хотя для детей, наверное, здорово. Тем более, крышу авто украшает здоровенное стекло, гордо называемое в пресс-релизах «панорамной крышей» — забавная вещь для задних седоков, но абсолютно бесполезная для сидящих спереди: передняя кромка начинается аккурат над их головами, и чтобы любоваться небом, им придется запрокидывать голову назад. Полагаю, если бы производитель пошел чуть дальше и вместо стекла поставил сдвижной люк, толку было бы больше. Все-таки автомобиль косвенно предполагает выезды на природу, а на охоте и «покатушках» достаточно удобно высовываться именно через крышу.

Калитка задней прихлопки открывается вбок — в принципе ожидаемо, но я с благоговением вспоминаю тех же «американцев», на которых заднюю дверь можно и распахнуть вбок, и откинуть вниз, получив дополнительную погрузочную площадку, а также можно просто открыть отдельно только стекло, не опасаясь, что вывалится «шмурдяк»...

Багажник, «поджатый» снизу запасным колесом, имеет довольно большую погрузочную высоту и скрывает в своих недрах дополнительный ряд сидений... Понятно, что не стоит строить иллюзий относительно этих «тещиных мест» — на сиденьях в состоянии более-менее удобно разместиться только дети до младшего школьного возраста.

Ладно, осмотр закончен — в путь! В основе машины лежит пусть и несколько архаичная, но проверенная годами рамная конструкция, обладающая завидным запасом прочности. Рулится машина очень достойно, на трассе стоит как влитая, не обращая внимания на «колейность», при этом четко следует за рулем, практически моментально реагируя на пожелания водителя. Нет ни малейшего намека на «валкость» или «подныривание» в поворотах — очень достойно для рамной машины с довольно высоким расположением центра масс. Несколько огорчает только «вязкость» руля и абсолютное отсутствие какой-либо «обратной связи»: усилие не изменяется ни с ростом скорости, ни с увеличением угла отклонения колес.

Тормоза порадовали своей цепкостью и легко прогнозируемым замедлением — тормозное усилие четко нарастает пропорционально силе нажатия на педаль. Как приятное дополнение — при экстренном торможении машина включает «аварийку», страхуя корму от «заснувших за рулем». А вот настройки АБС явно не для меня: на «миксте» «мозги» изо всех сил пытаются сохранить прямолинейность движения, рано «распуская» тормоза колес, имеющих хорошее сцепление с дорогой и неминуемо увеличивая тормозной путь. Мне лично психологически проще чуть парировать неизбежный увод автомобиля рулем в данной ситуации. На грунтовых дорогах машина ведет себя великолепно, позволяя реально «валить не разбирая дороги» и не опасаясь, что «позвоночник осыплется в трусы».

Под капотом, как обычно, только пластиковая крышка, и толком изучить конструкцию силового агрегата не представилось возможным. Предполагаю, что на машину перекочевала старая добрая 2-литровая турбочетверка, хорошо знакомая по автомобилям компании предыдущих лет выпуска. Но! Если до этого она выдавала 190 л. с. то теперь — аж 245… Однако не обольщайтесь — чуда не произошло: явно не добавились новые «лоси» — это просто «прокачали стероидами» старых, «вдув» побольше воздуха «двойным турбонаддувом» и подкинув «овса» изменением настроек топливных карт. Машина, возможно, и получила некую прибавку, но если честно, эта самая прибавка в динамике не ощущается никоим образом. А вот ваш бюджет реально будет в пролете — «страховка» и «налоги» вырастут!

Нет-нет, машина едет неплохо для своего назначения — связка двигателя и 8-ступенчатой АКПП от ZF работает великолепно во всем разрешенном диапазоне скоростей движения. Коробка перебирает передачи без пинков и затыков, передавая крутящий момент без разрыва потока мощности и услужливо подтыкая передачи как под сброс газа, так и четко реагируя на «кик-даун» — к подрулевым лепесткам даже не хочется прикасаться! Алгоритмы работы АКПП логичны и предсказуемы, при этом в режиме ЭКО на трассе расход 95-го бензина можно легко уложить в 12 литров на сотню — очень достойный показатель для массивной полноприводной машины с достаточно большим миделем.

В движении приятным дополнением являются система контроля полосы и контроль слепых зон — данные опции в дополнение с высокой посадкой и великолепной обзорностью позволяют достаточно уверенно двигаться в плотном потоке, сохраняя жизни мотоциклистам и велосипедистам.

Лично мое видение: Россия пока остается «страной не дорог, а направлений» — значит, данный класс авто будет востребован еще много лет! Но для того, чтобы успешно занять специфическую нишу «настоящих проходимцев», в конструкцию авто нужно внести ряд изменений: с целью удешевления отказаться от абсолютно непрактичного «в полях» салона и убрать многочисленные электрорегулировки всего и вся; «дефорсировать» двигатель, переведя его на более распространенный 92-й бензин (и — только тс-с! — сертифицировать авто на 149 л. с., оставив при этом возможность «путем нехитрых манипуляций» довести впоследствии его мощность до «расчетных показателей»; простой пример — китайские лодочные 15-сильные моторы, сертифицированные под «бесправные» 9,9 л. с.); убрать вычурную светотехнику и вместо окрашенных бамперов из АБС-пластика поставить «неубиваемые» бампера из полиуретана, как на ранних ВАЗ-2108/2109, чтобы можно было не опасаясь щемиться через кусты... И главное — цена: если ее получится снизить до цены «двух УАЗ-Патриот» — однозначно авто найдет множество покупателей!

Но всё равно: «хавейл» — в добрый путь! Тем более что с каждым годом в линейке автопроизводителей остается все меньше и меньше «настоящих железных автомобилей для настоящих брутальных мужчин».