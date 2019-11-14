Минтранс запретит насильникам, убийцам и террористам работать таксистами

Минтранс РФ подготовил законопроект, запрещающий допускать к управлению такси граждан с непогашенной судимостью.

Как передает «Коммерсантъ», запрет, в частности, коснется осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), теракт, организацию террористического сообщества, организацию деятельности террористической организации. При этом если преступник был осужден условно, это не станет препятствием к работе водителем.

Отмечается, что в течение 120 дней после принятия закона все водители, управляющие такси или общественным транспортом, должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости. Без нее юрлица и ИП будут обязаны отстранить данных работников.

Кроме того, инициатива также предполагает ввести запрет на регистрацию в качестве ИП для граждан с судимостью, которые хотят перевозить пассажиров.