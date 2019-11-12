КоАП предлагают дополнить статьей о несезонном использовании шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен поддержал предложение госкомпании «Автодор» ограничить для российских автолюбителей возможность передвигаться на шипованных шинах.

Ранее в «Автодоре» заявили, что 90% разрушений дорог связаны именно с тем, что автомобилисты не «переобувают» свои машины по сезону. В компании предложили сократить срок использования шин с шипами с нынешних 273 дней до 188. Для отдельных регионов с климатическими особенностями предлагается разработать индивидуальный календарь.

Сергей Тен предлагает внести в КоАП поправки, которые учтут это нарушение. «У нас в КоАП нет отдельной статьи, которая регламентировала бы правонарушения за использование внесезонной резины. Такой нормы нет. Но в нарушении правил эксплуатации автомобилей такая норма есть — штраф в размере 500 рублей», — говорит депутат в интервью «Газета.ru».

Также «Автодор» предложил ограничить максимальную скорость движения в зимний период до 70–80 километров в час на всех дорогах, пишет портал «Автомобили.ru».

Глава автоклуба «А24» Денис Шубин в комментарии ИА Regnum заявил, что последнее предложение лишнее, но поддержал остальные идеи госкомпании. «Использование зимней резины в теплое время года действительно разрушает покрытие и приводит к образованию колейности. Это делают не грузовики, а именно зимние шины. К тому же это и небезопасно — тормозной путь на зимней резине в летнее время значительно больше», — говорит Шубин.