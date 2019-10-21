Астраханскому автобусному перевозчику отказали в блокировке BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханского перевозчика «Транс Лайн» к сервису по поиску попутчиков BlaBlaCar.

Напомним, о том, что компания «Транс Лайн» обратилась в суд с просьбой признать запрещенной информацию на сайте и в приложении BlaBlaCar, а также заблокировать сервис на территории страны, стало известно в июне текущего года. В исковом заявлении астраханский перевозчик отмечал, что BlaBlaCar сотрудничает с водителями-нелегалами и наносит ущерб финансовому состоянию профессиональных компаний.

Как передает РИА «Новости», 21 октября Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Транс Лайн», отказавшись вынести решение о необходимости заблокировать сервис по поиску попутчиков.

«Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья.

Отмечается, что эта попытка подать в суд на BlaBlaCar стала не первой для астраханской компании. Ранее такой же иск она подавала в Краснодарский краевой суд и в Таганский районный суд Москвы. Там требования истцов также не удовлетворили.