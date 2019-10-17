Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей

Юридический обозреватель Sobesednik.ru — о важных новостях для российских водителей и планах ЦБ добиться новых прав:

Начнем с автоновостей, благо есть целых три инфоповода. С начала следующего года на новых автомобилях без регистрационных знаков по дорогам общего пользования ездить будет нельзя. Сейчас срок, в течение которого собственник должен поставить машину на учет, составляет 10 дней.

Дело в том, что с 2020 года сами дилеры займутся постановкой на учет транспортных средств, до этого они сами должны зарегистрироваться в ГИБДД. Номера теперь смогут печатать частники, установлена лишь их максимальная цена: 2 тысячи рублей для авто, 1,5 тысячи — мотономер и 200 — транзитный. Сколько будет стоить сама допуслуга по регистрации авто у дилеров, помимо изготовления регистрационного номера, не сообщается.

Кстати, для новых владельцев подержанных машин право на езду без номера в течение 10 дней останется. Кроме того, на год продлен срок выдачи паспортов ТС в бумажной версии. Цифровизация стучится в Евразийский союз, но пока не настойчиво. Вместе с тем, консерваторы смогут пользоваться бумажными ПТС сколько пожелают...

Измерители скорости могут быть размещены прямо на машинах госавтоинспекции. Таким образом, лихачей предполагают ловить прямо в транспортном потоке. Как это будет сделано, пока не определились, но то, что постараются — нет сомнений: взимание автоштрафов — отличный способ пополнения бюджета. Каждый год полученная таким образом сумма увеличивается на 20%, перешагнув в прошлом году отметку в 100 млрд рублей.

Экономические новости: Центробанк задумался над тем, чтобы блокировать счета и операции с имуществом лиц для взыскания убытков еще до вынесения судебного решения. В принципе в законодательстве есть понятие обеспечительной меры, но при этом средства замораживаются и остаются на счете ответчика до вынесения судебного решения. Сейчас же Центробанк по сути «просит» себе функцию налоговика, то есть принимать решение об изъятии у должника денежных средств еще до решения суда. Новация может обернуться коррупционной изнанкой...

Повышение пенсионного возраста государство сопроводило еще одним не очень красивым жестом — принудив работодателей под угрозой уголовного наказания оставлять людей предпенсионного возраста на работе. Государство не только обмануло людей с выходом на пенсию, но и заставило работодателей оставлять людей на работе порой без всякого экономического смысла. А сейчас стало совсем некрасиво: ни одного возбужденного уголовного дела, пусть и выглядели бы они несправедливо, по сотням заявлений. Более того — Роструд отчитался, что только во втором квартале число таких уволенных выросло на 8,5%. Совсем государству в этой сфере не хочется заниматься управлением, что объяснимо — она же социальная...