В центре внимания
Анастасия Заворотнюк // фото: Андрей Струнин
Рак-шоу. Кто и зачем устроил шумиху вокруг Анастасии Заворотнюк?
Несвятая Святенко. Что скрыла от избирателей "сенатор от Капотни"
Дело Устинова и других: очереди за колбасой сменила очередь за правдой

Новости дня

24 сентября, вторник

[18:11]Для желавшего "хайпануть" похитителя картины Куинджи требуют четыре года
[18:10]Оренбуржец угнал за день две машины, попросив у хозяев прокатиться
[18:09]Журналисты узнали имя банковской управляющей, укравшей за два года 43 млн рублей
[17:59]Российскую психиатрию обвинили в устаревших и болезненных методах лечения
[17:58]В Роскомнадзоре не стали называть цену оборудования для изоляции Рунета
[17:54]"ЕР" ограничит долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях до 20%
[17:52]Метельского не устроили слова об “австрийских дворцах” в видеоролике Навального
[16:44]Прокуроры побеседовали с москвичами, недовольными "благотворительной" квартирой
[16:35]ГД приняла закон, позволяющий полицейским выносить предупреждения гражданам
[16:33]Ректор УрГЭУ сравнил нетрадиционную сексуальную ориентацию с экстремизмом
[16:31]Вывод экономики из тени может понизить реальные доходы, считают эксперты
[16:31]Диктатора Франсиско Франко перезахоронят в Испании против воли его семейства
[16:29]Атаковавшим российскую базу в Сирии террористам помогали извне, считают военные
[16:27]В профсоюзе опровергают заявления Минздрава Карелии об укомплектации "скорой"
[16:09]Песков заявил, что в США за сопротивление полиции "убили бы выстрелом в голову"
[15:22]Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр Чимабуэ XIII века
[15:07]Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента
[15:05]Глава Верховного суда усомнился в действиях силовиков, задержавших Устинова
[14:27]МВД предотвратило нападение школьника со взрывчаткой на школу в Кирове
[14:27]Помощь студентам суммой менее четырех тысяч в год предлагают освободить от НДФЛ
[14:24]Памфилова посчитала графу "против всех" лишней при изобилии кандидатов
[14:20]Потерпевшая при взрыве в Керчи студентка вернулась в Москву для реабилитации
[14:18]Комиссия РАН забраковала диссертации 56 кандидатов в члены-корреспонденты
[14:16]Для изучения случаев перегрузки на шасси SSJ 100 создана рабочая группа
[13:51]В РПЦ предупредили о мошенниках, требующих денег от имени патриарха
[13:51]Костромские "экстрасенсы" заставили пенсионерку оплатить комиссию в полмиллиона
[13:45]Ученые РАН призвали привлечь к ответственности судей, работающих по "делу 212"
[13:44]Украина подняла вопрос об установлении морской границы с Россией
[13:29]В РФ стало меньше опийных наркоманов и больше зависимых от психостимуляторов
[13:12]В суд поступил очередной иск против Филиппа Киркорова от лидера группы Space
[13:03]Полицейского, расстрелявшего коллег в метро, уволили из МВД Москвы
[13:01]Янукович может обжаловать приговор и вернуться в Украину, заявил его адвокат
[13:00]Десяти российским делегатам Генассамблеи ООН отказано в получении визы США
[12:46]Заместитель главного шамана РФ объяснил "озарением" поход Габышева "на Кремль"
[11:59]777 млн уйдет на аренду нового зала для Госдумы, но работать будут в старом
[11:56]За первое полугодие в России заявили о пропаже без вести 8383 детей
[11:55]Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался после госпитализации
[11:53]Людмила Денисова рассказала о пытках удерживаемых в России украинцев
[11:52]Эксперт заявил о необходимости доконтактной профилактики ВИЧ в России
[11:05]Москвичей предупредили об опасности стихийных бедствий из-за ночных заморозков


Фото в статье: Shutterstock
Как сберечь урожай яблок и какие сорта выбрать на будущий сезон
фото: Георгий Розов / Global Look Press
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
Сколько мы платим за литр бензина на самом деле?
Фото: Shutterstock
Как выкопать, сохранить и переработать картошку, морковь и свеклу
Фото: Global Look Press
Народная молва: обзор главных тем региональных интернет-форумов
Фото: Global Look Press
Пять новостей "Формулы-1" (по крайней мере, для Михаэля Шумахера)
Кадр: фильм «Тайна печати дракона»; в статье: «Первый канал», «Кинокомпания Зебра»
Шварценеггер подрался с Джеки Чаном, а Крюков влюбился в мошенницу: кинопремьеры недели
Схиигумен Сергий (Романов) и Наталья Поклонская // фото в статье: Global Look Press
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах

Оренбуржец угнал за день две машины, попросив у хозяев прокатиться

Авто
18:10, 24 сентября 2019

20-летнего жителя Оренбурга приговорили к двум годам лишения свободы за угон двух транспортных средств, сообщает портал 1743.ru.

Молодой человек позвонил продавцу автомобиля с пробегом и предложил встретиться, чтобы осмотреть технику. Во время встречи он попросил хозяина машины позволить прокатиться на ней перед покупкой. В итоге злоумышленник просто угнал авто — а позднее в тот же день он совершил такое же преступление еще с одним продавцом.

Оба пострадавших обратились в полицию. Угонщик был найден, но к тому моменту он уже успел продать магнитолы с обеих машин, а сами автомобили находились в автосервисах, готовые к разборке на запчасти.

Сообщается также, что ранее этот оренбуржец уже был судим за кражу, грабеж и неправомерное завладение автомобилем.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Авто

Оренбуржец угнал за день две машины, попросив у хозяев прокатиться

Читать далее >

Нет изображения

Авто

Московских таксистов обязали передавать в ЦОДД личные данные и номера полисов ОСАГО

Читать далее >

фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

Авто

Байкеры и полицейский дрифт на Московском мотофестивале – 2019: фоторепортаж

Читать далее >

Политика
Электронное голосование: эксперимент не удался, да здравствует эксперимент?
Метельского не устроили слова об “австрийских дворцах” в видеоролике Навального
"ЕР" ограничит долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях до 20%
Песков заявил, что в США за сопротивление полиции "убили бы выстрелом в голову"
Общество
Антон Сасин рассказал о преследовании за видео канала "Твой бывший"
Для желавшего "хайпануть" похитителя картины Куинджи требуют четыре года
Прокуроры побеседовали с москвичами, недовольными "благотворительной" квартирой
В профсоюзе опровергают заявления Минздрава Карелии об укомплектации "скорой"
Колумнисты
Сабурова Ольга

Сабурова
Ольга

журналист

Пока народ видит трагедию в разводе Собчак, а не в своих пустых карманах, задирании пенсионного возраста и миллионах гектаров выгоревшего леса, он примет любую издевку

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Хорошо, когда популярные авторы или исполнители поднимают голос против несправедливости, – но искусству в России ничто не угрожает, потому что никто его не принимает всерьез

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Для Тимати история с клипом «Москва», побившим рекорд по дизлайкам, будет хорошим уроком: за модой хотя бы надо следить, люди устали быть пешками


Культура и ТВ
Социальные кинозалы откроют из любви к искусству или по нуждам пропаганды?
Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр Чимабуэ XIII века
Друзь вернется в "Что? Где? Когда?", но не сможет играть до конца сезона
Харламов и Кравец высмеяли позорное "Собчак-ТВ"
Шоу-бизнес
Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить
В суд поступил очередной иск против Филиппа Киркорова от лидера группы Space
На свадьбе Федора Бондарчука у гостей отобрали телефоны
Игорь Крутой соединит мировых звезд музыки и фигурного катания

Здоровье
Вирус Денге начал вырабатывать резистентность ко всем вакцинам
Российскую психиатрию обвинили в устаревших и болезненных методах лечения
Эксперт заявил о необходимости доконтактной профилактики ВИЧ в России
В Минздраве сообщили, что за 20 лет россияне стали жить дольше на 7,7 года
Туризм
Сын Федора Конюхова Оскар: Я хотел увидеть мир отца его глазами
Росавиация просит ещё 9,2 млрд рублей на недостроенную в "Домодедово" полосу
Турфирма Thomas Cook объявила о разорении, оставив на отдыхе 600 тысяч клиентов
На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
Авто
Байкеры и полицейский дрифт на Московском мотофестивале – 2019: фоторепортаж
Оренбуржец угнал за день две машины, попросив у хозяев прокатиться
Московских таксистов обязали передавать в ЦОДД личные данные и номера полисов ОСАГО
Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
В ГД обсудят закон о гарантии онлайн-доступа к информации о коммунальных услугах
Собственники смогут оформлять прилегающие к их участку земли 
Свежий номер

Алексей Бирюков потеснил Катерину Тихонову в амбициозном проекте
Бирюков теперь Путину как дочь
Схиигумен Сергий (Романов) и Наталья Поклонская // фото в статье: Global Look Press
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
Ника для мамы – и счастье, и боль
"Готовьте гробик для ребенка". Обращение в клинику репродукции обернулось трагедией
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
Свою программу Юрий Вяземский ведет уже 27 лет – но книги пишет гораздо дольше
Юрий Вяземский:
Не могу считать состояние России демократическим обществом
Александр Велединский // фото: Global Look Press
Александр Велединский:
На Соловках происходило что-то необъяснимое
Илья Яшин. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Илья Яшин:
Чтобы увидеть перемены, надо жить долго
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Дарья признается, что и сейчас разговаривает с отцом // фото: Global Look Press
Дарья Юрская:
Как умереть, папа репетировал всю жизнь


Мастерскую и студию внучки Маяковского в Москве выгоняют на улицу
Сергей Семак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Почему Сергей Семак попросил прощения за пост о Кокорине в "Зените"?
Антон Сасин / стоп-кадр / Youtube / канал "Твой бывший"
Антон Сасин рассказал о преследовании за видео канала "Твой бывший"
Владимир Мединский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Камчатка, лесби и Минкульт. "Территории" Миронова отомстили за "Тавриду"?
Владимир Козырев // фото: Денис Сорокин
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"

фото: Zhou Zhiyong / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Конец света снова откладывается
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Медведев настаивает на своем. Или гонит – объезжая закон
Кадр: фильм «Годовщина революции»
Скромняга Ленин и звезда Троцкий: в Москве прошла премьера фильма 1918 года
Протесты в Екатеринбурге // стоп-кадр: YouTube
"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами
Ювелир из Иркутска создает украшения из детских рисунков
^