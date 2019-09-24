Оренбуржец угнал за день две машины, попросив у хозяев прокатиться

20-летнего жителя Оренбурга приговорили к двум годам лишения свободы за угон двух транспортных средств, сообщает портал 1743.ru.

Молодой человек позвонил продавцу автомобиля с пробегом и предложил встретиться, чтобы осмотреть технику. Во время встречи он попросил хозяина машины позволить прокатиться на ней перед покупкой. В итоге злоумышленник просто угнал авто — а позднее в тот же день он совершил такое же преступление еще с одним продавцом.

Оба пострадавших обратились в полицию. Угонщик был найден, но к тому моменту он уже успел продать магнитолы с обеих машин, а сами автомобили находились в автосервисах, готовые к разборке на запчасти.

Сообщается также, что ранее этот оренбуржец уже был судим за кражу, грабеж и неправомерное завладение автомобилем.