Водители смогут отслеживать историю своей машины и полиса ОСАГО на "Госуслугах"

В 2020 году автовладельцы смогут проверять всю историю своей машины через портал «Госуслуги».

Кроме того, водители смогут в электронном виде получать штрафы за выезд на дорогу без ОСАГО, передает «Интерфакс» .

По словам вице-премьера Максима Акимова, с помощью этих сервисов можно будет воспользоваться услугами коммерческих организаций, например записаться на техосмотр или офомить полис ОСАГО, отслеживание владения которым также будет осуществляться онлайн.

Чиновник отметил, что сейчас более 5,5 тысячи автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. «Но в следующем году, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полиса», – подчеркнул Акимов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в 2020 году на сайте «Госуслуги» начнется тестирование нового сервиса, который позволит в онлайн-режиме оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения.