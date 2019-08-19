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Вместо трассы Москва – Казань предлагают построить дорогу до Владимира

Авто
12:45, 19 августа 2019

Минэкономразвития предложило вместо трассы Москва – Казань построить дорогу до Владимира и реконструировать М-7 до Уфы.

Как пишут «Ведомости», вместо новой платной автомагистрали за 539 млрд рублей предлагается построить дорогу до Владимира, а затем точечно реконструировать действующую трассу М-7 Москва – Уфа за 279 млрд рублей.

Строительство новой трассы до Владимира чиновники оценивают в 121 млрд рублей. М-7 предлагается расширить до трех полос, дополнив объездами Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Информацию о такой инициативе подтвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Отмечается, что Минфин предложил реконструировать М-7 до статуса скоростной и минимум четырехполосной трассы и потратить на это 120 млрд рублей. В Минтрансе и Минэкономразвития между тем считают, что ремонт М-7 обойдется намного дороже – почти в 450 млрд рублей. Кроме того, в Минтрансе предупреждают, что перекрытие дороги из-за ремонта грозит серьезной перегрузкой трассы М-5 «Урал».

Проложить трассу Москва – Казань ранее поручил президент Владимир Путин. Магистраль должна стать частью транспортного коридора пежду Европой и Западным Китаем. За реализацию проекта выступают Минтранс, Минстрой и «Автодор».

Сообщается, что чиновникам остался месяц на принятие решения. В противном случае стройку не удастся завершить до конца 2024 года, когда закончится текущий президентский срок Владимира Путина.

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