В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности поднял вопрос о старых автомобилях на дорогах, сообщает «Коммерсантъ». Предложение об установлении предельного срока эксплуатации транспорта направлено в Минпромторг и Минтранс.

В Министерстве транспорта, комментируя предложение, отметили, что вывод старой техники должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев с помощью программ льготного автокредитования.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что до 2018 года благодаря госпрограмме обновления парка было приобретено 1,2 миллиона машин. Граждане могли купить автомобиль со скидкой, если сдавали в утиль старый.

По словам Удалова, запрет можно ввести только для эксплуатации коммерческого транспорта, но не частного. При этом наиболее важным показателем должен быть не срок эксплуатации, а пробег.

Инициативу поддержали некоторые автопроизводители. В компании «Соллерс» заявили, что новые правила позволят снизить смертность на дорогах, а в «КамАЗе» — что обновление парка грузовиков позволит улучшить экологическую обстановку в городах и снизит количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

«Коммерсантъ» между тем отмечает, что женой президента «КамАЗа» Сергея Когогина является зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина, которая являлась инициатором установления предельного срока эксплуатации автомобилей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в комментарии «Коммерсанту» резко раскритиковал предложение Госдумы: «На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя».

На сегодняшний день законом уже запрещена эксплуатация автотранспорта возрастом более десяти лет только в случае перевозок детей — эта норма вступит в силу с 2020 года.