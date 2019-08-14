В центре внимания
Между первой и второй сериями ачинских взрывов Минобороны заявляло, что опасности нет // фото: соцсети
Что стоит за серией ЧП в воинских частях России?
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Накат на Навального: новые обыски, допросы и аресты в ФБК

Новости дня

14 августа, среда

[12:16]Иркутский альпинист погиб в горах Киргизии
[12:04]Пропавший в Сирии борец против рабства Олег Мельников жив
[11:56]Число не желающих участвовать в выборах россиян достигло максимума с 2016 года
[11:55]В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
[11:54]Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 40 человек
[11:53]Ремонт "Лошарика" планируют начать осенью

13 августа, вторник

[18:05]Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве
[17:31]Медиков, работавших на месте ЧП под Северодвинском, отправили на обследования
[17:28]В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов
[16:39]Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска
[15:55]Профессии кассира и повара названы самыми востребованными на рынке труда
[15:48]Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован
[15:33]В Екатеринбурге выселили фонд помощи детям с аутическими расстройствами
[14:37]Зеленский упростил получение гражданства для россиян, преследуемых на родине
[14:33]Песков осудил применение грубой силы при разгоне акций протеста
[13:05]Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
[12:05]Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
[11:49]Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв
[11:18]Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

12 августа, понедельник

[18:27]"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"
[18:26]Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову
[18:25]Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
[18:25]В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело ребенка
[18:24]Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
[18:23]Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
[18:23]В Красноярске на крупном продуктовом рынке произошел пожар
[18:22]Колебания инфляции в России связали с подорожанием овощей и фруктов
[18:22]Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
[18:20]Валерий Рейнгольд назвал игру обновленного "Спартака" убедительной
[15:35]Владимира Путина просят оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема
[15:33]Россиянин пытался вывезти в Финляндию почти 40 кг красной икры
[15:33]Девушка, которую ударил в живот сотрудник МВД, написала заявление в СК
[15:29]В Москве ожидаются дожди с грозами и потепление
[15:29]Россия предложит Китаю вместе выявлять организаторов протестов в Москве и Гонконге
[13:56]Средний чек россиянина за месяц стал меньше на 10 рублей
[13:15]33 человека пострадали от взрывов на военном складе Красноярского края за август
[13:14]В Свердловской области проверяют информацию о свалке из уголовных дел
[13:11]СПЧ изучит ситуацию с реанимацией режиссера Дмитрия Васильева после задержания
[13:10]Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
[12:05]Элла Памфилова отказалась перенести выборы в Мосгордуму по просьбе Яшина


В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона

В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей

Авто
11:55, 14 августа 2019

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности поднял вопрос о старых автомобилях на дорогах, сообщает «Коммерсантъ». Предложение об установлении предельного срока эксплуатации транспорта направлено в Минпромторг и Минтранс.

В Министерстве транспорта, комментируя предложение, отметили, что вывод старой техники должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев с помощью программ льготного автокредитования.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что до 2018 года благодаря госпрограмме обновления парка было приобретено 1,2 миллиона машин. Граждане могли купить автомобиль со скидкой, если сдавали в утиль старый.

По словам Удалова, запрет можно ввести только для эксплуатации коммерческого транспорта, но не частного. При этом наиболее важным показателем должен быть не срок эксплуатации, а пробег.

Инициативу поддержали некоторые автопроизводители. В компании «Соллерс» заявили, что новые правила позволят снизить смертность на дорогах, а в «КамАЗе» — что обновление парка грузовиков позволит улучшить экологическую обстановку в городах и снизит количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

«Коммерсантъ» между тем отмечает, что женой президента «КамАЗа» Сергея Когогина является зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина, которая являлась инициатором установления предельного срока эксплуатации автомобилей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в комментарии «Коммерсанту» резко раскритиковал предложение Госдумы: «На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя».

На сегодняшний день законом уже запрещена эксплуатация автотранспорта возрастом более десяти лет только в случае перевозок детей — эта норма вступит в силу с 2020 года.

Теги: Госдума

Поделитесь статьей:

Авто

В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей

Читать далее >

Авто

Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк

Читать далее >

Авто

Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги

Читать далее >

Политика
Игорь Сечин внимательно слушает
Число не желающих участвовать в выборах россиян достигло максимума с 2016 года
Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве
Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован
Общество
Ценные бумаги с рисками и президент без шлема: юридический обзор
Ремонт "Лошарика" планируют начать осенью
В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов
Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Юлия Ауг: Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
Марк Розовский просит уволить Нину Масляеву
Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский
У Минкультуры нет информации о рассмотрении в КС жалобы "Пионера" на цензуру
Шоу-бизнес
"Переводы Гоблина нравятся тем, кто кино по-настоящему не любит"
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
Жениться на Собчак, издать книгу с Сурковым: Богомолов полон планов
Дочь Эдуарда Успенского: Отец не был добрым дедушкой

Здоровье
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
Минпромторг назвал преждевременными выводы о "вымывании" дешевых лекарств
Доказательства новой методики лечения Альцгеймера подвергли сомнению
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
В руководстве Москвы винят протесты в нанесении ущерба бизнесам и имиджу столицы
Авто
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Дмитрий Потапенко
"Научились жить в песке под водой": Дмитрий Потапенко об итогах "контрсанкций"
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Олег Дерипаска // фото: Global Look Press
Как закалялся Дерипаска
Юлия Ауг // фото: Андрей Струнин
Юлия Ауг:
Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Наталья Синдеева // фото: Global Look Press
Наталья Синдеева:
Независимость "Дождя" – уже фактор риска


Эдгард Запашный // фото: Global Look Press
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Нина Масляева // фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский просит уволить Нину Масляеву
Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе
Ольга Бузова // фото: Global Look Press
Ольгу Бузову раскритиковали за плагиат в сценических костюмах

Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители регионов в Сети на минувшей неделе
Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
Фото в статье: Global Look Press
Теперь даже двухэтажные: прошлое и будущее вагона-ресторана
// фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву