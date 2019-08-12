Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк

Сибирские студенты изобрели беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, максимальная скорость которого — 5 километров в час, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы «Автонет».

Разработчики объясняют актуальность своей работы тем, что в скором времени цифровизация дойдет и до области похоронных услуг.

При разработке технического устройства студенты получали консультации у специалистов компаний и институтов, которые занимаются разработкой беспилотных автомобилей в России: МАДИ, «КамАЗ», «Яндекс». Но в сообщении пресс-службы подробнее не уточняются характеристики автомобиля.

Портал Motor упоминает, что ранее похожий технический эксперимент с «Калиной» провели государственном научном центре НАМИ. Машину оснастили автопилотом, электромотором и батареей. Установленная на автомобиле система отвечала за запуск и установку двигателя, режим движения по прямой на скорости 60 километров в час, режим поворота, распознавание препятствий, дорожных знаков и разметки.