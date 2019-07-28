Движение на Ильинке ограничат 28 июля из-за проведения авторалли

В воскресенье, 28 июля, в центре Москвы ограничат движение транспорта из-за проведения «ГУМ-Авторалли».

Об этом напоминает ЦОДД. Центр уточняет, что дс 05:00 до 15:00 28 июля будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка, а с 08:00 до 14:00 — на крайней правой полосе Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста.

Кроме того, с 5 утра до 3 ночи 29 июля автомобилисты не смогут проехать по Университетской площади на Воробьевых горах по направлению от Университетского проспекта в сторону улицы Косыгина.