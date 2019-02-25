Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что в 2020 году в России могут появиться электронные права.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», – цитирует Черникова РИА «Новости».

По его словам, в 2020 году российским водителям больше не придется носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Как считают в ГИБДД, переход на электронные документы поможет бороться с нарушителями, которые используют поддельные права или документы внешне похожих на них водителей.