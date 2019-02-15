Минтранс призвал ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч

Правительство готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД для российских автомобилистов.

Как передает «Коммерсантъ», ряд ведомств и министерств внесли в кабмин предложения о введении новых наказаний за нарушения правил дорожного движения.

В частности, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предложил усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения».

Со своими проектами выступил и Минтранс, который призвал ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Отмечается, что в настоящее время в России отсутствуют санкции за превышение минимальной скорости, однако если новые предложения вступят в силу, то нарушители начнут выплачивать штраф в размере 500 рублей.

При этом в МВД России подчеркивают, что это нововведение необходимо распространить только на населенные пункты.