России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок

Объединение автопассажирских перевозчиков пожаловалось Минтрансу на проблему с межрегиональными маршрутами.

«Известия» пишут со ссылкой на объединение, что тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу, поскольку остановки во многих населенных пунктах РФ не попали в единый реестр Министерства транспорта.

Дело в том, что ФБУ «Росавтотранс» выдает компаниям свидетельства и маршрутные карты только на маршруты с остановками, включенными в реестр. За остановку автобуса на «незаконном» пункте перевозчику грозит штраф от пяти до 300 тысяч рублей.

По данным журналистов, частные организации, субъекты РФ и муниципалитеты, которые являются собственниками некоторых остановок общественного транспорта, не внесли их в реестр из-за неправильно оформленной земли под остановочный пункт или просто из-за нежелания тратить на это деньги и время.

«...В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ», – говорится в письме, которое Объединение автопассажирских перевозчиков отправило в Минтранс.

Сообщается, что в нижегородском городе Кстово, например, ни одна остановка не попала в федеральный перечень, поэтому межрегиональные маршруты с остановкой в городе считаются нелегальными. Жителям приходится добираться в соседний регион с пересадкой в Нижнем Новгороде, хотя по территории Кстово идут прямые автобусы.

По данным Ространснадзора, на февраль 2019 года федеральный реестр включал 3925 маршрутов, причем только на 2053 из них оформлены свидетельства и карты. Сегодня межрегиональные регулярные маршруты обслуживают 1372 перевозчика, в 2015 году их было 2400.