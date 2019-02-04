"Тест-драйв терапия" для водителей, переживших ДТП

BBDO Москва, Renault Россия и центр «Динамика» запустили специальный курс «Тест-драйв Адаптация» для водителей, столкнувшихся с ДТП. Проект помогает вернуться к вождению и чувствовать себя комфортно за рулем.

Даже незначительные ДТП влияют на психическое состояние водителей: многие страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Самостоятельно справиться с ПТСР сложно: оно усиливается и затягивается, что приводит к паническим атакам и отказу от вождения.

«Мы были удивлены, что об этой проблеме никто никогда не говорил, — говорит Александр Загорский, креативный директор BBDO. — Когда мы начали работать над этим проектом, выяснилось, что вокруг нас много людей, которые перестали водить после аварий, потому что не смогли самостоятельно преодолеть страх и не знали, куда обратиться за помощью».

Проект drive.renault.ru предлагает водителям, пережившим травматический опыт, пройти три бесплатных занятия с инструкторами. Тренинги включают первичную консультацию, занятие на оборудованной площадке и выезд в город под присмотром профессионала.

«Часть терапии страха перед автомобилем — это и есть сам автомобиль. Поэтому нам было важно, что нашу инициативу поддержал такой крупный и популярный в России бренд, — говорит Сергей Плешков, арт-директор BBDO.

Участие в проекте бесплатно, заявку на сайте drive.renault.ru можно заполнить до 17 февраля 2019 года.