В ГД предложили отменить техосмотр для личных авто из-за низкого числа ДТП

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливой России» предложили отменить техосмотр для личных автомобилей.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы. Документ предлагает отменить техосмотр для всех транспортных средств, если они используются исключительно в личных целях и владелец не использует его для работы таксистом.

Депутаты отмечают, что действующая система техосмотра является финансовым обременением для водителей, а доля ДТП за первые 9 месяцев 2018 года из-за технической неисправностей авто составила 3,8%.