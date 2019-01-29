Охоту на безбилетников усилили в общественном транспорте Москвы

Глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов сообщил об усилении контроля оплаты проезда на общественном транспорте Москвы.

Павел Павлов сказал агентству «Москва», что с начала текущего года контролеры оштрафовали более 12 тысяч пассажиров за безбилетный проезд. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Он попросил москвичей не забывать прикладывать билет к валидатору и предупредил, что пассажиров, не проделавших эту простую операцию, будут штрафовать как безбилетников. «Контролеры работают с регистраторами, поэтому мы легко сможем выявить спорные моменты, если они будут», – отметил Павлов.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд достигает 1 тысячи рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи.

С 1 сентября 2018 года в столице действует бестурникетный режим: пассажирам требуется лишь прикладывать билет или социальную карту к валидатору в салоне.