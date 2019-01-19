Агрегаторы всея такси. Можно ли работать без "Яндекса" или Gett?

Основатель компании «Таксити» рассказал Sobesednik.ru о принципах работы агрегаторов такси.

В 2019 году Госдумой в окончательном виде будет принят новый закон, регулирующий деятельность такси.

– Большое внимание должно быть уделено мобильным агрегаторам, чтобы клиенту было понятно, что он заказывает, – рассказал Sobesednik.ru основатель компании «Таксити» Феликс Маргарян. – На сегодняшний день обычный клиент, который открывает приложение, думает, что имеет дело с такси. На самом деле это просто информационная служба, в которую бесполезно жаловаться.

Напомним, в последнее время водители такси все чаще попадают в криминальные сводки. Новости о нападениях на пассажиров или об обычном хамстве попадаются все чаще. По статистике компании «Ренессанс страхование», частота страховых случаев по ОСАГО такси в шесть раз превышает частоту по легковым автомобилям личного пользования.

– Разница между агрегаторами и компаниями такси огромна. В частности, агрегатор никогда не контролирует время работы водителя на линии. Водитель может работать хоть 24 часа в сутки и все равно будет получать заказы. Руководство парка понимает, что если водитель будет работать больше 10 часов, то аварийность повысится. Но каким образом выполняются заказы через приложения, в их руководстве никого не волнует, – говорит Маргарян.

Последний раз крупные поправки в законе, регулирующие деятельность такси, были сделаны в 2011 году. Тогда предписывалось каждому, кто занимается извозом, иметь разрешение из ГИБДД и специальную расширенную страховку по ОСАГО. Однако не все пользователи специальных мобильных приложений выполняют эти требования.

– Крупным компаниям такси тоже приходится их использовать, – отметил основатель «Таксити». – До сих пор ещё можно по старинке позвонить диспетчеру, но практически 100 процентов компаний работают с агрегаторами. Не могут не работать – все заказы у них на сегодняшний день. Тот парк, который не будет с ними работать, просто закроется. Все агрегаторы действуют по одной схеме: приходя на рынок, начинают работают с нелегалами, чтобы быстро раскрутиться, отбирают заказы у компаний, а потом, когда набирают вес, сами приходят в компании, но со своими тарифами.

Напомним, агрегатор такси Uber появился на российском рынке в 2009 году, а «Яндекс. Такси» и Gett – в 2011 году.