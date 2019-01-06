ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году

В Центробанке рассказали об изменениях, которые произойдут в полисах ОСАГО в ближайшие несколько лет.

Как рассказал «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, Банк России может отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности в полисах Обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) в ближайшие несколько лет.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — рассказал Табаков.

По словам Табакова, коэффициент мощности могут отменить в 2021 году. Он отметил, что после этого «страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40 процентов». Табаков сообщил, что должна появиться возможность предоставления скидки автомобилистам также на 40%.