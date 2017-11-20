Будущим мамам необходимо спать на боку во время беременности

Сон на боку снижает риск мертворождения у беременных, как показало исследование британских ученых.

Если будущие мамы привыкнут спать на спине в последние три месяца беременности, то это более чем в два раза увеличит риск мертворождения. Крупное по масштабам исследование в Англии показало, что риск появления на свет мертвого ребенка при подобной позе во сне повышается в 2,3 раза. А вот если женщины приучат себя спать на левом или правом боку во время третьего триместра, то тем самым вероятность мертворождения будет понижена на 3,7% от среднестатистической.

В этой связи в Англии уже запущена публичная кампания, целью которой является информирование будущих мам о необходимости обращать особое внимание на позу во время сна. При этом авторы кампании советуют женщинам обязательно засыпать на боку и особо не волноваться, если они будут просыпаться на спине. Во сне человек меняет позу, однако именно та, в которой он засыпает, является максимально продолжительной по времени ночью. Если же женщины просыпаются по ночам, то им также рекомендуется засыпать повторно на боку.

Статистика показывает, что каждая 224-я беременность в Великобритании заканчивается мертворождением. Исследователи провели самое крупное по масштабам изучение данного вопроса, обнаружив связь между позой во время сна и риском смерти ребёнка.