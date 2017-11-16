Жириновский прокололся на шипах

Sobesednik.ru убедился, как члены парламента (не) выполняют требование по установке знака «Шипы».

С 24 марта 2017 года знак «Шипы» обязателен для всех водителей, кто ездит на шипованной резине. Однако самим законодателям, видимо, закон не писан. Корреспондент Sobesednik.ru провел осмотр автотранспорта представителей власти, чтобы узнать, как они выполняют свои же распоряжения.

По справедливости, начать нужно было с дома правительства. Именно оттуда весной прошлого года вышло постановление №333, приравнявшее отсутствие знака к числу неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Обоснование: на шипованной резине тормозной путь авто значительно короче.



В Белом доме с собственной инициативой справились на оценку «хорошо». На его территории удалось найти только один автомобиль «на шипах», но без наклейки (номер Е 257 КХ 97). Считается, что серия, которую в народе расшифровывают как «Еду Как Хочу», закреплена за Федеральной службой охраны. Все машины с серией АМР97 были оборудованы знаком «Ш».



Однако ближе к Кремлю — на парковке Госдумы — ситуация оказалась сложнее. Не все знаки на заднем стекле соответствовали ГОСТу, а кое у кого их не было вовсе, несмотря на новенькие шипованные покрышки.



Особое внимание привлекают четыре автомобиля, припаркованные в ряд у главного входа. Все они «на шипах» и все — без соответствующей наклейки.

«БМВ» Жириновского // фото автора

Среди них есть автомобиль «БМВ» с номером А 124 МР 97. Судя по информации «Синих ведерок», это авто закреплено за лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Фото: скриншот сайта «Синие ведерки»

Скорее всего, принадлежит лидеру ЛДПР и «Мерседес» Pullman S-класса. Совместное фото этих автомобилей часто попадается в Сети. Судя по состоянию шипов, у Владимира Владимировича «нулевые» покрышки. У таких прекрасное сцепление с дорогой, длина тормозного пути должна быть минимальной.

«Мерседес» Pullman S-класса // фото автора

Однако на парковке Госдумы это не единственный автомобиль с нарушением. Некоторые прикрепили на заднее стекло желтый знак «Ш», который не соответствует требованиям ГОСТа: знак должен быть треугольной формы, все три его стороны имеют одинаковую длину (не менее 200 миллиметров). Знак должен быть белого цвета, окантовка — красного, в сама буква «Ш» — чёрного. Клеить его нужно только вершиной вверх и только сзади автомобиля.

Желтый знак «Ш» // фото автора

Ну а кто-то, видимо, очень хотел избавиться от навязанного правительством нововведения.