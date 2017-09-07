На сколько России хватит новых автомобильных номеров?

В России собираются менять формат регистрационных знаков для автомобилей: старых «номеров» уже не хватает на всех.

Как сообщила «Газета.ру», варианты реформы прорабатываются, приступить к ней могут после президентских выборов — 2018.

Сейчас российские автомобилисты ездят с номерами, на которых три цифры, три буквы (используются только те 12, которые имеют аналоги в латинице: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х) и обозначение региона. Всего такой набор символов дает 10 х 10 х 10 х 12 х 12 х 12 комбинаций для каждого региона. По ГОСТу максимальное число комплектов номеров, которое можно изготовить для региона, составляет 1 726 272, так как есть ограничения — например, не может быть регистрационного знака с тремя нулями.

Некоторые регионы — самые густонаселенные и автомобилизированные — достаточно быстро выбрали эту квоту, после чего пришлось присваивать им новые, «дополнительные» цифры. Больше всего их, естественно, у Москвы и Московской области — кроме стандартных 77 и 50, используются 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 и 90, 150, 190, 750. Однако эта схема тоже сталкивается с ограничениями, теперь уже чисто механическими: «нарастить» номер региона какой-то еще цифрой, кроме единицы или семерки, не позволяют размеры регистрационных знаков — любой другой символ слишком широк, чтобы можно было дополнительно втиснуть его на табличку.

В новой системе предлагается добавить на автомобильные номера одну цифру и одну букву, что увеличит число комбинаций примерно в 10 х 12 = 120 раз. Тогда общее количество комбинаций превысит 200 миллионов. Эксперты «Газеты.ру» утверждают, что в среднем прирост автопарка в России за год составляет 2 миллиона машин. По последним данным аналитического агентства «Автостат», в России почти 42 млн легковых автомобилей. Если сопоставить эти данные, можно сделать вывод, что нового «банка» номерных знаков хватит едва ли не до скончания века автомобилей.

Правда, также предлагается отказаться от номеров регионов, которых в России сейчас официально 85. Сообщается, что за ориентиром при разработке новых знаков могут быть европейские номера. В Европе немного федеративных государств, но на номерных знаках Германии и Австрии принадлежность к региону всё же обозначается — миниатюрным значком-гербом. Для России такая система непривычна, так что трудно себе представить, как ее можно было бы реализовать. В Швейцарии вообще обходятся знаками с несколькими цифрами, а все имеющиеся буквы обозначают кантон, то есть регион — примерно как на старых советских номерных знаках.

Трудно поверить, что номерные знаки в России — стране, которая по крайней мере номинально является федерацией — могут быть совсем без информации о регионе. Думается, что и ГАИ, и правоохранительные органы предпочли бы сохранить в своем арсенале такой легкий способ вычисления «чужаков» на дорогах и улицах.

Правда, есть вероятность, что новые регистрационные знаки будут чипированы, так что с них можно будет на лету получать не только сведения о регионе, но и едва ли не всю историю транспортного средства. Автолюбителям это, правда, сулит новые расходы: во-первых, бесполезно будет жлобски соскабливать краску с номеров или прикрывать их различной ветошью, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД или правил парковки. А во-вторых, считывающие устройства для получения информации с чипов автономеров стоят, по оценкам экспертов, весьма недешево. И едва ли эти расходы не лягут в том или ином виде на плечи налогоплательшиков и конкретно автолюбителей.