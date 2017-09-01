Авто
Источник: РИА "Новости"
10:42, 01 Сентября 2017 Версия для печати

В России сократят число вспомогательных дорожных знаков

В России планируют уменьшить размер дорожных знаков и сократить их количество.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания комиссии по безопасности дорожного движения заявил о том, что дорожные знаки уменьшенного размера будут использовать по всей России, передает РИА «Новости».

Ранее в качестве эксперимента уменьшенные знаки поставили на улицах Москвы. Кроме того, по словам Ликсутова, на дорогах сократится количество знаков. «Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией», — уточнил Ликсутов.

В ЦОДД считают, что новые знаки помогут на 30% сократить расходы на их покупку и установку.

читайте также:Возможно возвращение ситуаций, когда, например, подмосковные гаишники приезжали в Москву для того, чтобы «подзаработать» поборами
"Проверки на дорогах" возвращаются. Поборы гаишников – тоже?
Отмена запрета на остановку машин вне постов ГИБДД может возродить вымогательство на дорогах, опасается эксперт »

читайте также:МВД вернуло автоинспекторам право останавливать транспортные средства в любом месте
Ряженые гаишники возвращаются на большую дорогу
Sobesednik.ru поговорил с главой «Автомобилистов Москвы» о том, чем обернется право ГИБДД останавливать авто везде »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Планы на выходные: дзен, благотворительность и кино 1–3 сентября
11:22, 01 Сентября 2017
Самые яркие события первых выходных осени в Москве — в подборке Sobesednik.ru
»
Владимир Кара-Мурза-ст.: "Культура" и Литва против пропаганды
10:07, 01 Сентября 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о телеканале «Культура» как луче света в царстве пропаганды
»
Четыре ситуации, когда действительно пора менять работу
07:03, 01 Сентября 2017
Sobesednik.ru выявил ряд существенных оснований к тому, чтобы поменять место работы
»