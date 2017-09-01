В России сократят число вспомогательных дорожных знаков

В России планируют уменьшить размер дорожных знаков и сократить их количество.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания комиссии по безопасности дорожного движения заявил о том, что дорожные знаки уменьшенного размера будут использовать по всей России, передает РИА «Новости».

Ранее в качестве эксперимента уменьшенные знаки поставили на улицах Москвы. Кроме того, по словам Ликсутова, на дорогах сократится количество знаков. «Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией», — уточнил Ликсутов.

В ЦОДД считают, что новые знаки помогут на 30% сократить расходы на их покупку и установку.